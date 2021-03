Pfrontener Erlebnisangebote laufen gut – bis zum Lockdown

Die Knüller reichten von Yoga am Berg über die Steinkugelmühle bis zum Ortsrundgang auf Spuren der Metalltechnik. Bei Vorträgen im Netz ragt einer heraus.

Bein einem Ortsspaziergang die Pfrontener Metalltechnik von der Feinmechanikerbude bis zum Maschinenbauer Deckel Maho erkunden, in Kappel mit Wasserkraft Steine zu Kugeln mahlen oder Yoga auf dem Breitenberg – die neu entwickelten Pfrontener Erlebnisangebote liefen im vergangenen Sommer sehr gut. Bis Anfang November der neuerliche Lockdown dem ein Ende setzte, wie Julia Fricke, Teamleiterin bei Pfronten Tourismus, im Tourismusausschuss des Gemeinderats sagte. Ohnehin an der frischen Luft, mit Hygienekonzepten und in kleinen Gruppen waren die neuen Angebote nach der Zwangspause im Frühjahr auch im Corona-Sommer und -Herbst 2020 möglich und verbuchten im Vergleich zum Jahr davor deutliche Umsatzsteigerungen. 2019 waren die Erlebnisangebote allerdings auch erst gestartet.