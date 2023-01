Pfrontener Hilfsverein gerät selbst in Not

Dass der Verein NUZ für Einbußen während der Pandemie Geld von GKV-Spitzenverband erhielt, rächt sich jetzt bei der Förderung durch das Landesamt für Pflege.

06.01.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Der Pfrontener Verein für Nachbarschaftliche Unterstützung und Zeitvorsorge NUZ droht in eine finanzielle Schieflage zu geraten. Er hofft nun auf weitere Unterstützung durch Spenden. Außerdem braucht er weitere ehrenamtliche Kräfte, heißt es in einem „Hilferuf“, mit dem sich der Verein an die Öffentlichkeit wendet.

