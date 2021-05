Pfrontener Imker gründen einen eingetragenen Verein

Die Anfängerkurse hatten Erfolg: Fast jeder bleibt seinem neuem Hobby treu. Warum die Vorsitzende des Vereins ein Glücksfall ist.

17.05.2021 | Stand: 11:55 Uhr

Die Pfrontener Imker stellen sich neu auf und gründen einen eingetragenen Verein. Bei einer außerordentlichen Sitzung gaben die Mitglieder ihre Zustimmung. Auch galt es, einen neuen Vorstand zu wählen. Wohl selten ging das bei einem Verein so schnell vonstatten, wie bei den Pfrontener Imkern. Sie bauen auf ihr bewährtes Team mit Manuela Splitgerber und Alfred Guggemoos. Frauenpower und langjährige Erfahrung in der Vorstandsarbeit bilden eine Symbiose, die den neu gegründeten Verein für die nächsten vier Jahre in die Zukunft leiten wird.

Immer auf dem Laufenden

Ein Glücksfall, denn Splitgerber steckt viel Energie in ihre Arbeit und bringt sich und den Verein durch zahlreiche Fortbildungen und Lehrgänge immer auf den neuesten Stand. Im Vorfeld hatte sie die außerordentliche Versammlung beim Landratsamt per Sondergenehmigung angemeldet und akribisch vorbereitet. Dabei blieb sie während des Abends neben allen Informationen für alle Fragen und Anregungen offen und holte so alle mit ins Boot. Der gesamte Vorstand setzt in allen Dingen auf Transparenz, Teamarbeit und auf die Meinungen und Entscheidungen aller Vereinsmitglieder. So ähnelt der Pfrontener Imkerverein einem Bienenvolk, das nur gemeinsam stark sein kann. Jedes einzelne Mitglied mit seinen Talenten wird wertgeschätzt.

Sämtliche Informationen, Umfragen und mehr werden momentan coronabedingt per Mail oder Briefpost versendet, mit der Bitte um Rückmeldung. An der gut besuchten Versammlung und den zahlreichen Antworten zu Umfragen ist zu erkennen, dass das Interesse an den Vorhaben und Projekten groß ist.

Manuela Splitgerber Bild: Martina Gast

„Wir haben in unserem Verein tolle, begabte Leute. Wir wollen unsere Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, nutzen, dabei zählt jede Meinung und Anregung“, sagt Splitgerber. Wie gut das Miteinander und Füreinander funktioniert, zeigte sich auch während der Vorstandswahl, die Bürgermeister Alfons Haf durchführte. Spontan gesellten sich zwei Imker als Beisitzer zum Vorstand dazu, ein dritter wurde von Splitgerber berufen.

Mit Infoständen präsent

Auch ließ Splitgerber in einer kleinen Rückschau zahlreiche Projekte der vergangenen Jahre Revue passieren: Infostände bei Veranstaltungen wie der Viehscheid oder dem Tag der Regionen, zahlreiche Fortbildungen, regelmäßige Stammtische und Vereinsausflüge. 2015 wurde das Imkern auf Probe erstmals angeboten. Bienen und Imkerei genießen nicht erst seit dem Volksbegehren Artenschutz besondere Aufmerksamkeit.

Um den Einstieg ins Imkern zu erleichtern, bietet der Verein einen Anfängerkurs an. Dort gibt es die Möglichkeit, für ein Jahr mit kostenloser Ausstattung und fachmännischer Anleitung das Imkern zu versuchen. So können Einsteiger ohne großen finanziellen Aufwand in Begleitung erfahrener Imkerpaten den unmittelbaren Kontakt zu den Bienen erleben. Eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten, denn 99 Prozent der „Jungimker“ aller Altersklassen bleiben ihrem neuen Hobby treu und werden Mitglieder im Verein.

Dieser sollte nun in einen eingetragenen Verein umgewandelt werden. „Auch langjährige Imker und ehemalige Vorstandsmitglieder, die schon seit Jahrzehnten im Verein sind, begrüßen diese Neuerung. Ein riesiger Vorteil und Hauptgrund der Änderung ist die sogenannte Haftungsbeschränkung“, erklärte Alfred Guggemoos, der seit 23 Jahren dabei ist. Nachdem der Beschlussfassung konnten sich alle Anwesenden als Gründungsmitglieder auf einer Liste eintragen.

