Pfrontener Jugendliche gehen für Kinder in Nepal aufs Eis

Für ein Projekt der Hilfsorganisation Nepal-Medial-Careflight drehen Mittelschüler im Eisstadion viele Runden. Warum sie so begeistert dabei sind.

14.03.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Um Spenden für Schulen in Nepal zu sammeln, hat die Mittelschule Pfronten im Eisstadion einen Sponsorenlauf für die Hilfsorganisation Nepal-Medical-Careflight veranstaltet. Mit Sponsorenzetteln in der Hand kämpften die Schüler auf dem Eis ehrgeizig um ihre Runden. Jede Klasse hatte eine halbe Stunde Zeit, so viele Runden wie möglich zu laufen. Schließlich zahlten die Sponsoren für jede Runde einen festen Betrag von 10 Cent bis zu mehreren Euro.

Alles begann mit einer Begegnung in Nepal

Brigitte Reininger-Faden, Vorsitzende des Vereins Nepal-Medical-Careflight, will die Teilnehmenden darauf aufmerksam machen, dass nicht alle Kinder so gute Bildungschancen haben wie sie. Dementsprechend freute sie sich, dass rund 240 Schüler am Spendenlauf teilnahmen. Sie berichtet von ihren Reiseeindrücken aus Nepal: „Die Kinder saßen im Dreck auf Steinen. Man konnte nicht von Unterversorgung sprechen, es gab gar keine Versorgung.“ Auf die katastrophalen Lebenszustände der Kinder im Humlagebiet wurde sie erstmals im Jahr 2000 aufmerksam, als sie bei einer Trekkingtour einen kleinen Jungen auf der Straße kennenlernte, der heute ihr Patenkind ist. „Mit zerrissener Kleidung stand der neunjährige Surajan vor mir“, erzählt Reininger-Faden. „Ich wusste sofort, dass ich ihm helfen würde, eine gute Bildung zu bekommen.“ Mithilfe finanzieller Unterstützung des Fördervereins Sternstunden errichtete sie in Nepal zwei Schulen und ein Mutter-Kind-Haus inklusive medizinischer Versorgung. Heute ist ihr Patenkind in der Tourismusbranche tätig und engagiert sich auch von dort aus gemeinsam mit Reininger-Faden für den weiteren Schulaufbau.

"Mal an seine Grenzen gehen"

Die Leiterin der Mittelschule, Gerlinde Briechle, sieht im Sponsorenlauf eine gute Möglichkeit, „mal an seine eigenen Grenzen zu gehen, mit dem Fokus auf andere. Wir sind eine Schule ohne Rassismus, eine Schule mit Courage, da passt dieser Spendenlauf sehr gut rein.“ Sie erhofft sich, dass man einen Blick auf den Bau der Schulen in Nepal und vor allem auf Kinder in Not werfe.

Gutes tun mit etwas, das man eh gerne macht

Mit Begeisterung war der 13-jährige Luis dabei – nicht nur, weil für die Aktion der Unterricht ausfiel. Etwas Gutes zu tun mit etwas, das man eh gerne macht, findet er toll. 48 Runden drehte der Eishockey-Crack und weil er gleich drei Sponsoren gewonnen hatte, kam damit eine ordentliche Summe zusammen. Beim nächsten Mal sei er auf jeden Fall wieder dabei.

Schon 18.000 Euro erstrampelt

Der Sponsorenlauf auf dem Eis fand schon zum vierten Mal statt und durch die Spendenläufe konnten laut Lehrer Norbert Söhner für den Verein Nepal-Medical-Careflight, dem er selbst angehört, insgesamt schon über 18.000 Euro gesammelt werden. Ein Siebtklässler habe mit 62 Runden in 30 Minuten alleine 72 Euro von seinem Sponsor erlaufen.