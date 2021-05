Ihr 32. Haushalt, den die Pfrontener Kämmerin Antretter vorlegt, ist auch ihr letzter. Im Sommer geht sie in den Ruhestand. Welches Problem sich gelöst hat.

20.05.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Man muss kein Prophet sein: Auch in diesem Jahr wird in der Diskussion im Pfrontener Gemeinderat über den Haushalt praktisch jeder Redebeitrag den Dank an die Kämmerin enthalten. Diesmal sogar noch herzlicher als je zuvor – und mit wehmütigem Unterton. Denn dieser Haushalt ist Brigitte Antretters letzter: Anfang Juli tritt sie ihren Ruhestand an.