Pfrontener Kinder zeige bei Schreibwettbewerb viel Fantasie

Am Welttag des Buches haben Grundschüler aus Pfronten bei einem Schreibwettbewerb mit viel Fantasie bundesweit Platz vier belegt. Was ihnen alles einfiel.

14.07.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Dass sie sich mit ihren Zukunftserfindungen gegenüber fast 350 anderen Klassen durchsetzen können, hätten die Schülerinnen und Schüler der Klasse 3a der Grundschule Pfronten nie gedacht. Sie gewannen beim bundesweiten Schreib- und Kreativwettbewerb zum Welttag des Buches den vierten Platz. „Ich finde es unglaublich, dass wir das als dritte Klasse gegen viel ältere Schulklassen geschafft haben“, freut sich Senta. Enya ergänzt: „Bei den Kreativaufgaben haben wir richtig toll an einer Maschine zusammengearbeitet. Wenn es Probleme gab, mussten wir gemeinsam Lösungen finden.“ Auch Marie ist begeistert: „Wenn man gemeinsam mit seiner Klasse so etwas erreicht, freut man sich gleich noch viel mehr.“

Pfrontener Kinder bekommen Buch geschenkt

Wie andere Kinder aus über 47.000 Klassen hatten die Pfrontner zum UNESCO-Welttag des Buches das Aktionsbuch „Volle Fahrt ins Abenteuer“ von der Buchhandlung Ortner geschenkt bekommen. Ziel der Aktion „Ich schenk dir eine Geschichte“ ist es, die Kinder fürs Lesen zu begeistern und ihre Lesekompetenz zu stärken. Es ist eine gemeinsame Aktion von Stiftung Lesen, Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins, Deutsche Post, cbj Verlag und ZDF.

Die Oma ist eine Zukunftserfinderin

Im Comicroman „Volle Fahrt ins Abenteuer“ von Katharina Reschke, illustriert von Timo Grubing, geht es um die Cousins Elani und Flo, die die Ferien auf dem Aussiedlerhof ihrer Oma Sanne verbringen. Sie finden eine Schatzkarte. Weil die Oma aber Zukunftserfinderin ist und auf alle technischen Hilfsmittel verzichtet, haben sie nur eine Kutsche und zwei Mulis zur Verfügung, um sich auf den Weg nach Usedom zu machen.

Comicroman begeistert Pfrontener Grundschüler von Anfang an

Das Buch begeisterte die Schülerinnen und Schüler von Beginn an. Nico findet: „Das Buch ist so spannend: Man wusste nie, wie es weitergeht.“ Raphael gefielen die liebevoll gemalten Comics. Kein Wunder, dass die Kinder sofort selbst Zukunftsmaschinen erfinden wollten. Gemeinsam mit ihren Lehrerinnen Carina Hartmann und Karina Haslach konstruierten sie Maschinen, die die Umwelt schützen, und präsentierten diese in Werbevideos. Felix, Emil und Mia konstruierten beispielsweise eine Borkenkäfer- und Abgasentfernmaschine. Damit müsse man nicht mehr so viele Bäume fällen. Auch die anderen Maschinen, wie die Baumpflanzmaschine, die Müllgießmaschine oder das Busmobil, zeigen, welch kreativen Ideen die Kinder haben, um nachhaltiger zu leben. Zudem schrieben einige spannende Geschichten, wie die Abenteuer weitergehen könnten.

Die Schüler freuten sich riesig über die Buntstifte-Sets, die sie gewannen, und sind sich einig: „Nächstes Jahr sind wir auf jeden Fall wieder dabei!“