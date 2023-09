Pfrontener Nachbarschaftshilfe NUZ im neuen Domizil

Weil der bisherige Treff "Saltenanne" nicht mehr zur Verfügung stand, musste der Verein eine neue Bleibe suchen - und hatte dabei viel Glück

22.09.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Abschied und Neuanfang zugleich – mit einem weinenden und einem lachenden Auge musste die Nachbarschaftshilfe NUZ Pfronten nach vielen Jahren im heimeligen und gemütlichen Seniorentreff Saltenanne in Steinach umziehen.

„Für viele ältere Menschen hier in Pfronten war der wöchentliche „Hoigarte im Saltenanne“ immer wie ein zweites Zuhause: hier haben sie sich immer wohlgefühlt und somit stand „Saltenanne“ quasi als Symbol für gelebte Nachbarschaftshilfe“, bedankte sich Mathias Eckart vom NUZ-Vorstand bei den Vermietern, der Familie Christian und Anne Mörz. Seit Januar 2014 befand sich der Mittelpunkt der Zusammenkünfte von NUZ in den gemütlichen hellen Räumen eines alten Bauernhauses im Bäckerweg. Dort fanden nicht nur die beliebten „Hoigarte“-Nachmittage statt. Auch der Gesprächskreis der Pflegenden Angehörigen kam hier zusammen sowie die allmonatlichen Treffen der NUZ-Aktiven. Beratungen von Hilfesuchenden, die alljährlichen Sommerfeste im Garten und Weihnachtsfeiern, Vorstandssitzungen, Besprechungen, alles konnte in dieser freundlichen und behaglichen Umgebung stattfinden.

Viele Feste und Treffen

Gefunden hatte diese Herberge Veronika Rist-Grundner, die damalige Vorsitzende des Vereins, durch eine kleine Anzeige in der Zeitung. Die Familie übergab die Räume dem Verein fast im Originalzustand wie sie die zwei Jahre zuvor verstorbene Mutter hinterlassen hatte. „Mariele Mörz war eine bekannte Frau im Steinach, da haben schon viele Feste und Treffen für die Nachbarschaft stattgefunden“, erzählt Veronika Rist-Grundner. Hermine Wanger, die Tante des Besitzers, betreute die ganzen Jahre über die Räumlichkeiten als Hausmutter mit großem Einsatz. Im schneereichen Pfrontener Winter halfen die Nachbarn kräftig beim Schneeräumen, eine „Fortsetzung der nachbarschaftlichen Gemeinschaft“, wie Rist-Grundner betont.

Er gab dem neuen NUZ-Treff in Pfronten Steinach seinen Namen: "Tiroler's Pauli". Bild: Verein NUZ

Jetzt brauchte die Familie aber die Räume wieder selbst und NUZ musste sich nach einem neuen Domizil umschauen. Auch dabei halfen alle zusammen, wie es in einer guten Nachbarschaftshilfe der Brauch ist. Das segensreiche Ergebnis vorweg: nach intensiven Überlegungen und Suche fand sich ein neues gemütliches Heim: „Tiroler's Pauli“! Und noch dazu befindet es sich ganz in der Nähe, nämlich im Unteren Hauswang 30. Elke Bansa, die Gruppenleiterin der Hoigarte-Nachmittage, kam auf ihrem Weg immer an einem alten Pfrontner Bauernhaus vorbei, das offensichtlich nicht mehr bewohnt war. Mathias Eckart kannte den Besitzer Paul Hauser persönlich und sprach ihn daraufhin an. Spontan sagte dieser zu: „Wenn es euch eine Hilfe ist, dann könnt ihr rein!“ Ein absoluter Glückstreffer für die Nachbarschaftshilfe. So können die Zusammenkünfte im angestammten Steinach bleiben, nur sozusagen ein paar Häuser weiter, aber ebenso urig und gemütlich. Auch Hermine Wanger bleibt dem Verein in ihrer Rolle als betreuende Unterstützerin der neuen Räume treu.

Der Umzug dauerte mehrere Tage

Viele tatkräftige Mitkämpfer und -kämpferinnen fanden sich zu dem Umzug ein, die sich über mehrere Tage erstreckte, und packten bei den großen und kleinen Aktivitäten emsig an. Das alljährliche Sommerfest der Nachbarschaftshilfe, mit dem die NUZ-Aktiven für ihre Einsätze geehrt werden, fand dann bereits im Hof des neuen Heims statt. Trotz aller Wetterwidrigkeiten mit Regen und Wind war es ein gutes Wiedersehen und Beisammensein. Als die ersten Tropfen fielen, flüchteten sich die meisten Gäste nach drinnen in die gemütliche gute Stube des Bauernhauses und setzten dort die Feier unangefochten fort. „Was für eine wunderbare Lösung“ freut sich Elke Bansa, „wir verstehen uns sehr gut mit dem neuen Hausherrn, er kommt auch manchmal zum Hoigarte!“ Nach dem Vorfahren des heutigen Besitzers heißt das Haus „Tiroler´s Pauli“. Und sie betont, „Nicht nur die Steinacher, auch andere Pfrontner Bürger sind herzlich willkommen, dienstags zwischen 14 und 17 Uhr mal vorbeizuschauen und die Atmosphäre und Räume kennenzulernen!“