Warum das Parkkonzept in Pfronten so umstritten ist

Bürger klagen im Pfrontener Gemeinderat über„Schilderwald“, ungleiche Regeln und fehlende Dauerparkmöglichkeiten. Was Bürgermeister Haf dazu sagt.

03.07.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Ein ganzer „Schilderwald“ für drei bis vier Stellplätze oder Autofahrer, die um Gebühren zu sparen auf dem Gehsteig parken und damit Kinder gefährden – das neue Pfrontener Parkkonzept ist weiter umstritten. Das zeigte sich auch jetzt im Gemeinderat. „Zwei Schilder für vier Parkplätze – das kann so nicht funktionieren“, kritisierte Bernhard Dinser in der Bürgerfragestunde das neue Konzept und den „Schilderwald“, den es verursache. Zudem seien die stark unterschiedlichen Regelungen unverständlich: Am Alpenbad zahle man ab der ersten Stunde fürs Parken, am Eisstadion erst ab der fünften. Dazu komme, dass es nirgends mehr möglich sei, sein Fahrzeug länger oder gar über die Nacht abzustellen – nicht einmal beim Bahnhof-Ried, worunter auch Bahnreisende litten.

