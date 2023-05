Pfrontener Polizei findet zehn Kilo Kokain bei Fahrzeugkontrolle auf der A7

Am Grenztunnel Füssen hat die Pfrontener Polizei zehn Kilo Kokain bei einer Kontrolle in einem Wagen entdeckt. Den Fahrer nahmen die Beamten vorläufig fest.

09.05.2023 | Stand: 15:02 Uhr

Zehn Kilo Kokain hat die Pfrontener Polizei bei einer Kontrolle auf der A7 am Grenztunnel Füssen in einem Auto gefunden. Laut Polizei hatten die Beamten den Wagen und den Fahrer kurz vor der Ausreise aus Deutschland kontrolliert. Die Drogen fanden die Polizisten in einem Schmuggelversteck im Fahrzeug - aufgeteilt in zehn Päckchen. Das Auto stellten die Beamten zur Spurensicherung sicher, den Fahrer nahmen sie vorläufig fest.

Polizei findet zehn Kilo Kokain bei Fahrzeugkontrolle auf der A7 - Richter ordnet Untersuchungshaft an

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten wurde der Tatverdächtige dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der ordnete die Untersuchungshaft wegen Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz an. Die weiteren Ermittlungen hat die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift Südbayern (GER) des Zollfahndungsamtes München und des Bayerischen Landeskriminalamtes unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Kempten übernommen.

