Pfrontener Reparierbar öffnet – und braucht Verstärkung

Jeden ersten Samstag im Monat retten im Bahnhof Pfronten-Ried Ehrenamtliche elektrische Geräte und Kleidung. An die Politik haben sie einen Wunsch.

05.03.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Die Reparierbar im Bahnhof Pfronten-Ried öffnet am Samstag, 5. März, von 14 bis 17 Uhr zum fünften Mal ihre Türen. Sie ist mittlerweile so beliebt, dass weitere Mitstreiterinnen und Mitstreiter gesucht werden. „Unsere Befürchtung, dass wir dasitzen und warten, bis jemand kommt, ist nicht eingetreten“, teilt Mitorganisator und Reparateur Christoph Rothe mit. „Im Gegenteil: Wir kommen mit der Reparatur nicht mehr hinterher und müssen einige Extraschichten einlegen, um die Geräte zu inspizieren und – wenn möglich – zu reparieren.“ Bei akkubetriebenen Geräten sollte das Ladekabel mitgebracht werden, bei allen hilft auch eine Gebrauchsanleitung. Bezahlt wird auf Spendenbasis. Der Erlös dieses Samstags kommt Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine zugute.

Erfolgsquote: 60 bis 70 Prozent

Die Reparierbar hat derzeit rund 20 Helferinnen und Helfer: Elektroreparateure und Näherinnen sowie Helferinnen, die für Behaglichkeit mit Kaffee und Kuchen sorgen. „Das ist schon eine Menge, doch bei dem Ansturm und der oft langen Problemsuche könnten wir insbesondere für die Reparatur von Elektrogeräten noch Hilfe gebrauchen“, sagt Rothe. 60 bis 70 Prozent der Geräte bekommen die Tüftller wieder funktionstüchtig. Ein Wackelkontakt etwa ist ein dankbarer Patient. Häufig muss auch nur der Akku ersetzt werden. Manchmal reicht auch eine gründliche Reinigung der Kontaktstellen. Bei den Elektrogeräten vergeht die meiste Zeit damit, den Defekt zu erkennen. Häufig sind die Geräte so verbaut, dass man an die Ursache nur schwer oder gar nicht hinkommt. Dann sind auch die engagierten Tüftler machtlos. Ebenso, wenn keine Ersatzteile zu kaufen sind.

Einen Reparaturindex gibt es in Frankreich bereits

Mittelfristig Abhilfe schaffen könnte ein Reparaturindex, der bei Neugeräten (Elektro- und Haushaltsgeräte, Smartphones, Computern etc.) angibt, wie gut der Hersteller die Reparatur des Geräts unterstützt. In Frankreich wurde so ein Index im Januar 2021 eingeführt: Auf einer Skala von 0 bis 10 kann der Käufer – ähnlich wie bei der Energieeffizienz-Klasse – beim Kauf erkennen, wie gut der Hersteller die Reparatur durch Baupläne sowie Ersatzteile und Reparaturanleitungen unterstützt. Auch die neue Bundesregierung hat in der Koalitionsvereinbarung das „Recht auf Reparatur“ als Ziel formuliert. Die ehrenamtlichen Aktiven der Reparierbar würden sich über eine Umsetzung eines Reparaturindexes und entsprechende Infos freuen.

Hohe Nachfrage bei Näherinnen

Bei den Näherinnen ist der Defekt schnell erkannt: Meist sind es Risse oder Löcher in einem Kleidungsstück oder ein kaputter Reißverschluss, die geflickt und ausgewechselt werden. Auch hier ist die Nachfrage hoch, auch, da es vor Ort keine Änderungsschneiderei mehr gibt. Die Reparateure arbeiten aus Spaß am Tüfteln und aus dem Bedürfnis, etwas Sinnvolles zu tun. „Nur so funktioniert das neue Angebot in Pfronten, das mittlerweile auch im Umkreis in Anspruch genommen wird“, sagt Organisatorin Karin Menge. „Das alles steht und fällt mit dem enormen Engagement und Herzblut aller Beteiligten.“

Ein Zeichen gegen die Wegwerfgesellschaft

Die Reparierbar sieht sich als ein Zeichen für mehr Wertschätzung für ein Produkt, in dem wertvolle Rohstoffe stecken, für dessen Produktion und Transport jede Menge Energie gesteckt und Treibhausgase emittiert wurden. Als „Tropfen auf den heißen Stein“ in unserer Konsum- und Wegwerfgesellschaft sieht sich die Reparierbar nicht, eher als steten Tropfen, der mit vielen anderen den Stein höhlt – und das mit Lust und Freude.

