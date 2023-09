Pfrontenerin ist mit 100 noch fit – vor allem im Kopf

Auf dem langen Lebensweg der aus Schlesien stammenden Hedwig Stierle standen so einige Hürden. Wie ihr Rezept für ein langes Leben lautet.

02.09.2023 | Stand: 06:00 Uhr

Als die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs mit dem Potsdamer Abkommen die künftigen Grenzen Deutschlands festschrieben und die Neiße zum Grenzfluss machten, ahnten sie wohl kaum, dass sie damit auch das Schicksal einer jungen Frau besiegelten: Hedwig Leja verlor ihr Zuhause und ihre Heimat, in der sie vor genau 100 Jahren geboren worden war. Das Haus ihres Vaters, eines Fleischermeisters – ihre Mutter leitete das Geschäft – war durch den Krieg ohnehin zerstört. Wie weite Teile ihrer Heimatstadt Neisse, die wegen ihrer eindrucksvollen Barockarchitektur als das schlesische Rom bekannt war. Heute lebt sie als Hedwig Stierle in Pfronten, wohin sie mit ihrem Mann 1984 gezogen war. Bis heute lebt sie in dem Haus, in das sie gezogen waren, als er seine zahnärztliche Praxis im württembergischen Laichingen aufgegeben hatte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.