Pfrontens bedeutendster Maler starb vor 200 Jahren

Joseph Keller war einer der bedeutendsten klassizistischen Maler im Allgäu. Zahlreiche Kirchen in der Region, aber auch in der Schweiz und Österreich künden mit Fresken aus seiner Hand von seiner Kunstfertigkeit. Zeitweise durfte er sich sogar Hofmaler nennen. Am 4. Januar jährt sich sein Todestag zum 200. Mal.

Er entstammt einer Steinmetzfamilie

Am 6. März 1740 war Joseph Keller als zweites von sieben Kindern von Narzissus Keller und Anna Wind in Pfronten-Kappel getauft worden. Sein Vater entstammte einer Steinmetzfamilie. Angeblich entdeckte der Pfrontener Bildhauer Peter Heel das künstlerische Talent des jungen Joseph. Bei wem der Knabe allerdings sein Handwerk lernte, ist nicht bekannt. Als mögliche Lehrmeister werden Balthasar Riepp, Martin Knoller und Paul Troger genannt. Sein erstes datiertes Werk stammt aus dem Jahr 1764 für die Sommerprälatur von St. Mang in Füssen. Im Januar 1767 schrieb sich Keller in der Kupferstecherklasse der Akademie in Wien ein. 1772 war er dann in der Pfarrkirche St. Georg in Neustift im Stubaital tätig, 1774 bemalte er das heute nicht mehr vorhandene Augsburger Tor in Füssen.

Elf Kinder

Nach seiner Ausbildung ließ sich Keller wieder in seiner Heimat nieder, wo er 1774 die aus Pfronten-Kappel stammende Anastasia Eleonore Klöck heiratete. Elf Kinder gingen aus dieser Verbindung hervor. 1775 schuf er die Fresken für die Pfarrkirche St. Mauritius in Zell. Der Augsburger Fürstbischof Clemens Wenzeslaus von Sachsen ernannte ihn zum Hofmaler, höchstwahrscheinlich auf Vorschlag der Herren von Freyberg.

Den Hof verließ er bald wieder

Doch verweilte Keller nur kurze Zeit am Hof. Zum einen entsprachen die Aufträge nicht seinen Vorstellungen, zum anderen war die Bezahlung eher dürftig. 1780/81 schuf der Maler die Fresken für seine Heimatpfarrkirche St. Nikolaus in Pfronten-Berg. Als Hofmaler erhielt er die Aufträge für die Fresken für die Pfarrkirchen in Stötten (1780/81) und Wald (1782). 1783 entstanden die Bilder für die Wallfahrtskirche Maria Hilf in Speiden. In den folgenden Jahren erhielt Keller im Allgäu, wo große Sparsamkeit herrschte, keine neuen Aufträge mehr. Bei der Ausmalung der Pfarrkirche von Lechbruck zog er 1788 den Kürzeren. Keller suchte daraufhin sein Glück in der Schweiz. Dort gestaltete er auf vier mehrjährigen Reisen fast 20 Kirchen. Von 1797 bis 1799 war Keller für die Neuausmalung der Pfarrkirche St. Petrus in Ketten in Kalksburg bei Wien tätig. Dabei durfte erstmals einer seiner Söhne mitarbeiten. Keller kehrte immer wieder in seine Heimat zurück. So gestaltete er die Fresken in den Kirchen von Grän und Tannheim im benachbarten Außerfern. 1803 entstanden die Fresken für die Kirche in Thalhofen bei Marktoberdorf. Die Säkularisation verhinderte zunächst weitere Aufträge. Wiederum fand er neue Aufträge in der Schweiz. Keller hatte seinen Malstil nun ganz dem aufblühenden Klassizismus angepasst.

Fresko als Dank an Gastgeber

Im Alter von 79 Jahren schuf er 1819 schließlich die Deckenbilder für die neu errichtete Pfarrkirche in Trauchgau. An einem Bauernhaus in der Nähe der Kirche erinnert ein Fresko, dass Keller hier während seiner Arbeit gewohnt hatte: Die Inschrift lautet: „Dieses Bild malte im Jahr 1820 Josef Keller aus Pfronten als er seine Malerarbeiten in der neu erbauten Pfarrkirche zu Trauchgau beendet hat aus Dankbarkeit seiner Herbergseltern Michael und Brigitte Kögl.“

Trotz des letzten großen Erfolgs lehnte man sein Angebot für die Ausmalung der Kirche St. Oswald in Tannenberg ab. Keller starb am 4. Januar 1823 um 8 Uhr abends in Pfronten-Ried. Im Totenbuch heißt es „ohne ärztlichen Beistand“. Sein Erbe traten die Söhne Joseph Maria Anton und Alois Keller an, die sich jedoch ganz dem Stil des Historismus verschrieben.