Pfrontens Spielplätze: Starke Angebote für Familien

06.06.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Die Themenspielplätze in Pfronten gehören zu den schönsten in der Region und locken deshalb auch Familien aus Nachbarorten an. In diesem Sommer könnte dies noch häufiger der Fall sein: Denn es gibt eine Reihe von kostenlosen Angeboten, die es in sich haben: So können Kinder auf dem Ritterspielplatz „echte“ Ritter treffen oder mit einem Naturführer Wiese, Wald und Moor erkunden.

