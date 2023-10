Photovoltaik: Diese Tipps geben die Elektrizitätswerke Reutte Hausbesitzern

Das EWR informiert Kommunalvertreter, wie die Photovoltaik weiter ausgebaut werden kann. Dabei wird auch eine neue Variante der Eigenproduktion vorgestellt.

12.10.2023 | Stand: 12:07 Uhr

Wie kann der Ausbau der Photovoltaik (PV) zur Energiewende beitragen? Was haben die Bürgermeister im Ostallgäu und Außerfern damit zu tun? Darüber informierten Richard Alber und Sebastian Freier aus dem Vorstand der Elektrizitätswerke Reutte (EWR) und deren Spezialisten in Reutte vor Gemeindevertretern.

Bis ins letzte Quartal 2021 war die Welt des Energiemarktes noch weitgehend in Ordnung, blickte Alber zurück. Doch im Zuge der Ukrainekrise kam es zu einer nicht mehr ein- und abschätzbaren Preisrallye an den Strom- und Energiebörsen. Heute scheine sich die Lage entspannt zu haben. Doch der Klimawandel mache es nötig, die Energiewende Stück für Stück weiterzubringen.

Neue Variante der Eigenproduktion vor Ort

Vorstandskollege Freier beschrieb eine neue Variante der Eigenproduktion vor Ort, die bisher so noch nicht eingesetzt wurde. Etliche Privathaushalte nutzen ihre Dachfläche bereits für PV-Erzeugung. Aber teilweise würden große Dachflächen die Sonnenenergie nicht verwenden, da deren Eigentümer den dann möglichen Strom nicht ganz selbst nutzen könnten. Hier bieten die EWR den Kommunen an, von ihnen freie Flächen anzumieten. Der Energieversorger tätigt die notwendigen Investitionen, produziert den Strom und vermarktet ihn. Nach 20 Jahren der Vermietung geht die Anlage in das Eigentum der vermietenden Kommunen, Landwirte & Co. über.

Mit dieser Win-Win-Situation könne man auch die politische Forderung eher erfüllen, dass Tirol beim PV-Ausbau innerhalb Österreichs noch stark aufholen müsse, erläuterte Benjamin Leitner. Der EWR-Abteilungsleiter PV & E-Mobilität kündigte an, dass man auf die Gemeinde zugehen werde, um verfügbare Flächen anzumieten, die Dachflächen ab 150 Quadratmeter aufweisen oder Freiflächen von mindestens einem Hektar umfassen. Vom Kilowattpreis von fünf bis sieben Cent zahlen die EWR fünf Prozent Umsatzbeteiligung an den Vermieter. Das Miet-Contracting-Modell garantiert eine Laufzeit bis zu 30 Jahren. Kapazitätsmäßig könne das stark ausgebaute EWR-Netz nahezu alle Einspeiser aufnehmen.

EWR-Abteilungsleiter: "Der Strom fließt mittlerweile zurück ins Netz"

Bis zum Jahr 2010 seien die Mengen an Stromabsatz in dem 70.000 Einwohner umfassenden EWR-Gebiet ständig gestiegen, beschrieb Thomas Siebenhüner die Entwicklung. Der EWR-Abteilungsleiter Netze stellt seitdem eine umgekehrte Entwicklung fest: Nicht mehr der Strom Richtung Verbraucher sei herausfordernd. Durch die vielen Stromerzeuger und deren schwankende Einspeisung ins Netz stelle sich eine neue Aufgabe: „Der Strom fließt mittlerweile zurück ins Netz.“ Habe die Stromenergie im Jahr 2020 50 Megawatt betragen, so liege sie heute bei 100 Megawatt. 2040 werden 600 Megawatt Einspeiseleistung nötig sein. Der Ausbau werde aber modular erfolgen („nur Schritt für Schritt“), wie auch ab 2024 die digitale Entwicklung für Verbraucher wie für Einspeiser. Leitungsreserven sind laut Freier noch vorhanden, der Leitungsausbau erfolge knapp entlang der Nachfrage.

Klima- und Energie-Modellregion will Elektro-Mobilität ausweiten

Die Elektro-Mobilität nutzen und ausweiten will auch die Klima- und Energie-Modellregion Lechtal-Reutte (KEM). KEM-Manager Florian Strigl pries den Ausbau der E-Mobilität an, der durch E-Carsharing mittels der Plattform „ferni“ erfolgen könne. Ferni wird durch das Autohaus Schweiger betrieben.

Die Hausmesse der Elektrizitätswerke Reutte stand am Freitagvormittag ganz im Zeichen des Nachwuchses. Verschiedenen Schulen konnte man sich als Arbeitgeber und Ausbildungsstätte präsentieren. Neben Kraftwerksführung und Produktpräsentationen gab es viel Wissenswertes zu PV, Wärmepumpe, Smartmeter und Smart Home.