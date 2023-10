"Viele denken, wie massieren nur": Physiotherapie ist aber viel komplexer

Physiotherapeuten haben einen zukunftsträchtigen, abwechslungsreichen Job und sie werden gesucht - zum Beispiel in der Klinik Königshof in Lechbruck.

19.10.2023 | Stand: 12:00 Uhr

"Es macht mich glücklich, wenn Patienten durch meine Hilfe wieder selbständiger werden und zurück in den Alltag finden." Das ist ein Grund, aus dem sich Angelina Fischer entschieden hat, Physiotherapeutin zu werden. Die 22-Jährige kommt aus Bad Füssing und macht derzeit wie ihr Kollege Christopher Bojic (23 Jahre aus Braunau in Oberösterreich) ein Praktikum in der Johannesbad Klinik Königshof in Lechbruck. Beide absolvieren ihre Ausbildung an der zur Johannesbad Klinikgruppe gehörenden Physiotherapeuten-Schule in Bad Elster.

