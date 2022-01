Pilzbefall oder Denkmalschutz: Stadt Füssen behält Bäume im Auge und greift im Zweifel zur Säge

In Augsburg erschlug 2021 ein Baum eine Mutter und ihre Tochter. Die städtische Sorgfaltspflicht geriet in Diskussion. Wie Füssen vor solchen Unglücken schützt.

23.01.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Vor gut einem halben Jahr passierte in Augsburg ein tragisches Unglück: Ein umstürzender Baum begrub eine Mutter und ihre beiden Töchter auf einem Spielplatz unter sich. Die Mutter wurde schwer verletzt, das jüngere, 22 Monate alte Kind, erlag wenig später seinen Verletzungen. Die Fünfjährige blieb zumindest körperlich unverletzt. Streitthema war und ist, ob die Stadt Augsburg ihrer Sorgfaltspflicht auf dem Spielplatz nachgekommen war.

Denn diese obliegt auf öffentlichem Grund und dort gepflanzter Bäume der Stadt. Das ist auch in Füssen der Fall. Doch was unternimmt die Stadt, um solche Unglücke zu verhindern? „Die Stadt Füssen lässt grundsätzlich alle städtischen Bäume im öffentlichen Raum von einem Sachverständigen begutachten“, heißt es in einer Pressemitteilung. Je nach Priorisierung müssen dann teilweise Maßnahmen sofort ausgeführt werden – manchmal „auch in der Schonzeit“.

Unfall auf Spielplatz in Augsburg - Füssen prüft regelmäßig Bäume

Immer wieder würden Bürger aber Baumfällungen kritisieren. Dabei werde teilweise vergessen, dass die Stadt aus verschiedenen Gründen „dazu gezwungen“ sei, Bäume zu fällen. Der Denkmalschutz (stadtbildprägende Denkmäler freihalten) oder Schutzvorkehrungen sind dabei nur zwei von vielen Gründen. Ein anderer ist beispielsweise der Allgemeinzustand eines Baumes. Ist der Baum etwa von Fäulnis oder Pilzbefall betroffen, droht ebenfalls der Entschluss der Verwaltung, ihn zu fällen.

Ein Ahornstamm, der von der Rußrinden-Krankheit befallen ist. Ein Beispiel dafür, wie kranke Bäume aussehen können. Bild: Andreas Arnold, dpa

Im Augsburger Fall war wohl Fäulnis einer der Gründe, wieso der Ahorn plötzlich abbrach, vermutete ein Baumsachverständiger gegenüber unserer Redaktion in Augsburg. Auch die Stadt Füssen weiß: Im Schadensfall kann es zur Anklage des Verantwortlichen kommen – auch das will die Stadt mit solchen Fällarbeiten verhindern.

In Augsburg ist das Gutachten über den Ahorn mittlerweile abgeschlossen. Die Ermittlungen der Augsburger Staatsanwaltschaft laufen indes aber noch weiter und eine abschließende Entscheidung sei noch nicht gefallen. Der Spielplatz, auf dem der Ahorn umgeknickt war, war lange Zeit gesperrt. Erst vor kurzem wurde ein Teil wieder geöffnet.

Stadt Füssen pflanzt Bäume

Die Stadt Füssen verweist in Zusammenhang mit den Fällungen im Stadtgebiet auch auf den Ersatz: Während im Winter 2020/21 28 Bäume in Straßen und Parkanlagen und zusätzlich kranke Bäume aus 18 Gehölzen entfernt werden mussten, pflanzte die Stadt im Jahr 2020 35 Bäume. Die entstandenen Kosten für Gutachten und Pflege des öffentlichen Baumbestandes übersteige dabei den Erlös durch den Verkauf des Holzes um ein Vielfaches.