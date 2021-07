Pläne für den Norden in Füssen - unser Autor meint: Die richtige Mischung macht’s

Kommunalpolitiker sollten bezahlbaren Wohnraum schaffen und nicht die Reichen im Blick haben. Außerdem müssen die Wünsche aus dem Gewerbe gehört werden.

30.07.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Wer wirklich viel Geld gebunkert hat und bereit ist, völlig überzogene Fantasiepreise zu zahlen, der wird problemlos selbst auf dem Füssener Immobilienmarkt fündig. Aber um diese Klientel sollte es nicht gehen, wenn über die künftige Nutzung der städtischen Flächen im Füssener Norden gesprochen wird. Vielmehr müssen die Kommunalpolitiker beispielsweise die Bedienung im Lokal, den Mitarbeiter im Einzelhandel, die Krankenschwester oder auch Angestellte mit keinem überbordenden Einkommen im Blick haben.

Bezahlbarer Wohnraum ist Mangelware

Für diese Menschen muss bezahlbarer (Miet-)Wohnraum geschaffen werden, der ist nämlich Mangelware in Füssen. Und wo könnte die Stadt diesen Wohnraum besser ermöglichen, als auf ihren Grundstücken? Nirgends! Also müssen im Norden bezahlbare Wohnungen für die weniger betuchten Füssener entstehen. Denn das, was an bezahlbaren Wohnraum beispielsweise in der Ziegelwies geplant ist, reicht vorne und hinten nicht aus, um die Nachfrage zu befriedigen. Warum also nicht dem Siedlungswerk einen Teil des Gebiets im Norden in Erbpacht überlassen, damit dort sozialer Wohnungsbau entstehen kann?

Auch Gewerbe muss angesiedelt werden

Und natürlich geht es nicht darum, das Gebiet flächendeckend mit Wohnungen zu überplanen. Selbstredend muss dort auch Gewerbe angesiedelt werden – und das nicht zu knapp. Und hoffentlich sind darunter Firmen, die viele gut bezahlte und innovative Arbeitsplätze anbieten. Am Stadtrat wird es liegen, eine ausgewogene Mischung von Wohnen und Gewerbe auf den Flächen zu schaffen. Man kann nur hoffen, dass dies den Kommunalpolitikern auch gelingt.

