Plansee: Mit Mentoring gemeinsam zur passenden Ausbildung

Das Außerferner Unternehmen zieht eine positive Zwischenbilanz des Sindbad Mentoring-Programms. Fortsetzung folgt – inklusive Austausch mit Kollegen im Allgäu.

13.06.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Im November ist das Sindbad Mentoring-Programms bei der Plansee Group gestartet. Nun zieht das Außerferner Unternehmen, das mit fünf Mentorinnen und Mentoren aus verschiedenen Bereichen daran teilnahm, Bilanz: Vier von fünf Mentees haben eine Zusage für eine Lehrstelle oder für eine weiterführende Schule erhalten. Das Konzept von Sindbad, jungen Menschen auf dem Weg zu ihrer schulischen oder beruflichen Ausbildung zu helfen, hat sich damit also auch im ländlichen Raum bewährt.

Eine der Mentorinnen ist Kathrin Schreieck. Die Zerspannungstechnikerin kam, nachdem sie ihre Matura abgelegt hatte, zunächst als Leiharbeiterin zu Plansee, bevor sie die Ausbildung begann. „Ich war damals überhaupt nicht im Bild darüber, was ich machen wollte“, erzählt die heute 29-jährige. Dieses Erlebnis motivierte sie, sich zu melden, als sie vom Sindbad-Programm erfuhr. „Ich hätte mir damals gewünscht, dass ich einen Mentor gehabt hätte, der mich an die verschiedenen Möglichkeiten herangeführt hätte.“ Nun erfüllte sie selbst diese Rolle für ihre Mentee Alexis.

Ein Treffen pro Monat

Einmal im Monat treffen die beiden sich – und dann wird einfach geredet. Kathrin zeigte ihr mithilfe von Kollegen einige der „Bürojobs“ bei Plansee. „Wir waren in der HR-Abteilung, bei einer Abteilungsassistenz und im Einkauf. Überall haben uns die Kollegen ihre Tätigkeiten gezeigt, erzählt, was Spaß macht und was vielleicht auch manchmal nervt.“ Nachdem klar war, dass das nichts für Alexis ist, stießen sie auf einen ganz anderen Weg. Schon seit frühester Kindheit hat Alexis gesundheitliche Herausforderungen zu meistern. So kam sie dazu, sich intensiv mit Fragen rund um Gesundheit und Ernährung zu befassen. „Eines Tages habe ich sie dann direkt gefragt, ob das nicht etwas für sie wäre“, sagt Kathrin, „Also etwa Ernährungsberaterin.“ Und das war es. „Das ist genau mein Thema“, erzählt Alexis erfreut. Schnell kamen die beiden darauf, dass für eine solche Ausbildung die Matura notwendig ist. Hoch motiviert bewarb sich Alexis an der höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe (HLW) in Reutte – mit Erfolg.

Programm soll in der Region Schule machen

Neben den regelmäßigen Treffen unterstützt das Social Business Sindbad die Teams mit Supervisionen sowie Kommunikations- und Bewerbungstrainings. Die Hoffnung ist, dass dieses Programm in der Region Schule macht, wie der Vorstandssprecher der Plansee Group Karlheinz Wex sagt. Denn es gebe immer noch zu viele Jugendliche, die ohne Abschluss die Schule verlassen.

Ende Juni Treffen in Lindenberg

Da die Plansee-Mitarbeitenden so großes Interesse zeigten, geht das Programm bald in die zweite Staffel. Bereits Ende Juni findet ein Event in Lindenberg im Allgäu statt, bei dem die Plansee-Mentorinnen und -Mentoren mit denen von Unternehmen aus anderen Orten zusammenkommen und sich austauschen können.