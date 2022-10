Textilingenieurin Silvia Fili-Montanini gibt auf Einladung des Weltladens Pfronten Tipps für den Einkauf.

16.10.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Unter dem Motto „Fair steht Dir #fairhandeln für Menschenrechte weltweit“ hat die Textilingenieurin und Gewinnerin des ökosozialen Gründerpreises Silvia Fili-Montanini auf Einladung des Weltladens Pfronten über menschenwürdige Arbeitsbedingungen und nachhaltiges Wirtschaften in der Textil-Lieferkette informiert. Durch ihre engagierte und persönliche Vortragsweise knüpfte sie gekonnt Kontakt zu den zahlreichen Zuhörern im Eiskeller in ihrem Vortrag: Plastikfrei bei der Bekleidung – geht das?

Polyesterverbrauch hat sich versechsfacht

Fili-Montanini informierte die Zuhörer über die verschiedenen Arten der Kleidungsherstellung und Stoffqualitäten. So konnte man zum Beispiel erfahren, dass sich der Verbrauch von Polyester in der Herstellung von Bekleidung seit dem Jahr 2000 versechsfacht hat: Der Verbrauch stieg von 10 Millionen Tonnen auf inzwischen über 60 Millionen Tonnen pro Jahr. Diese Menge müsse natürlich irgendwann auch wieder entsorgt werden und so gelangten jährlich viele Mikroplastikteile in Gewässer und Umwelt.

Gleichzeitig motivierte die Referentin ihr Publikum aber auch dazu, die Möglichkeiten zu nutzen, die man durch einen bewussten Einkauf habe.

Lieber kein Mischgewebe

So gelte es abzuwägen, ob man statt Stücken aus Mischgewebe lieber Kleidung kaufe, die komplett aus Baumwolle oder Wolle hergestellt ist. Oder, ob man sich für ein Gewebe entscheide, das aus nachwachsenden Rohstoffen besteht und dazu eine schonende Herstellung hat, wie beispielsweise Lyocell. Zudem sei es auch einen Gedanken wert, sich zu überlegen, ob man wirklich etwas Neues benötige oder stattdessen vielleicht ein Kleidungsstück aus zweiter Hand erwerbe.

Mit Leidenschaft vermittelte Fili-Montanini ihre Überzeugung: „Wir alle tragen Verantwortung für das, was wir tragen. Wenn Bekleidung aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt wird und während der kompletten Lieferkette soziale Aspekte berücksichtig werden, ist das ein großer Gewinn für den Menschen und eine lebenswerte Umwelt.“ Ihr ist es ebenfalls ein sehr großes Anliegen, sich sozial zu engagieren.

Spenden für Frauen in Not

Der Eintritt dieses Abends war frei und Spenden gingen zugunsten des Vereins Kiwanis aus Sonthofen, die sehr eng das Frauenhaus in Kempten unterstützt. Durch das Binden von kleinen Kräutersträußlein hatten schon einige Pfrontener Frauen an Maria Himmelfahrt Spenden gesammelt, mit dem Ziel, Frauen in Not zu unterstützen. Dabei kamen über 500 Euro zusammen, die Fili-Montanini noch zusätzlich überreicht wurden. Dies war ein sehr emotionaler Moment dieses Abends und die Dankbarkeit war groß.