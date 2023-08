Platzt in Füssen ein 100-Millionen-Euro-Projekt?

Das alte Hanfwerke-Areal in Füssen will der Eigentümer umfassend sanieren und neu beleben. Hohe Städtebaufördermittel stünden bereit. Doch es gibt ein Problem.

23.08.2023 | Stand: 17:11 Uhr

Scheitert in Füssen ein Projekt mit einer Investitionssumme von 100 bis 120 Millionen Euro schon in der Anfangsphase? Das droht zumindest. Der Unterallgäuer Unternehmer Dieter Glass, der das ehemalige Hanfwerke-Areal erworben hat, will es umfassend sanieren und neu beleben. Dafür würden auch Städtefördermittel fließen. Doch gibt es einen Haken: Die Stadt Füssen müsste davon 10 Prozent als kommunalen Eigenanteil übernehmen. Das könnten zwei, drei oder vielleicht fünf Millionen Euro sein. Viel zu viel für die überschuldete Stadt. Am Mittwoch kamen die beiden bayerischen Staatsminister Christian Bernreiter (Wohnen, Bau und Verkehr) und Klaus Holetschek (Gesundheit und Pflege) nach Füssen, um über eine Lösung des Problems zu sprechen.

Hanfwerkeareal in Füssen: So soll es mit dem Magnuspark weitergehen

Bürgermeister Maximilian Eichstetter machte den beiden Ministern mit drei Worten die finanzielle Lage der Stadt klar: „Wir sind zahlungsunfähig.“ Füssen sei die nächsten Jahre mit den Projekten Schulen und Kindergärten (mit einem Gesamtvolumen von 100 Millionen Euro) voll und ganz ausgelastet. Bauunternehmer Glass hätte den kommunalen Eigenanteil für die Stadt Füssen ja aus eigener Tasche finanziert – doch das verbieten die Städtebauförderrichtlinien.

Was also tun? Der von Glass beauftragte Fachanwalt für Verwaltungsrecht, Professor Dr. Simon Bulla, brachte „Zuwendungen Dritter, die als Eigenanteil genutzt werden“, ins Spiel. Das könnten tatsächlich Spender sein, sagte Minister Bernreiter. Bei einem ähnlichen Fall sei die Oberfranken-Stiftung eingesprungen. Diese Möglichkeiten will man jetzt intensiv auch für das Hanfwerke-Areal prüfen. Zudem soll das Bebauungsplan-Verfahren angeschoben werden.