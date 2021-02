Playoff-Traum des EV Füssen scheint endgültig geplatzt

In der Eishockey-Oberliga setzt es für den EVF die nächste Pleite: 2:6 gegen Höchstadt. Trainer Andreas Becherer findet deutliche Worte. Was er kritisiert.

Von Michael Lang

15.02.2021 | Stand: 12:20 Uhr

Es lief eigentlich wie erhofft. Die Füssener Konkurrenten um den zehnten Platz in der Eishockey-Oberliga – Weiden, Memmingen und auch Lindau – verloren ihre Spiele am Sonntag. Doch diese Steilvorlage konnten die Schwarz-Gelben nicht nutzen. Gegen die Höchstadt Alligators gab es ein nach dem Sieg in Lindau doch ernüchterndes 2:6 auf eigenem Eis. Vor 14 Tagen hatte man den HEC noch glücklich mit 3:1 bezwungen, diesmal reichte es gegen die spielstarken Mittelfranken nicht zu Punkten. Wobei man um die technische Klasse des Gegners, der mit vielen Akteuren aus osteuropäischer Eishockeyschule bestückt ist, eigentlich wusste.