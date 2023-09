Streit um PMG-Areal: Fronten zwischen Stadt Füssen und Eigentümer verhärtet

Die Stadt Füssen will bei der Entwicklung des PMG-Areals ein gewichtiges Wort mitreden. Der Anwalt des Eigentümers spricht von einem rechtswidrigen Verhalten.

06.09.2023 | Stand: 18:00 Uhr

90 Arbeitsplätze gehen verloren, wenn das Unternehmen PMG seinen Produktionsstandort in Füssen im nächsten Jahr schließt. Schon jetzt wird heftig darum gerungen, wie das 52.000 Quadratmeter umfassende Areal in Zukunft genutzt werden soll: Der Füssener Bauausschuss hat am Dienstagabend eine Änderung des Bebauungsplans W20 in diesem Bereich angestoßen, eine Veränderungssperre erlassen und eine Vorkaufsrechtssatzung beschlossen. So will die Stadt über die spätere Nutzung des Areals mitbestimmen. Von der Vorgehensweise zeigten sich der neue Eigentümer, der Unterallgäuer Bauunternehmer Dieter Glass, und sein Rechtsanwalt Professor Dr. Simon Bulla „schwer irritiert“. Bulla kündigte bereits vor der Sitzung an, dagegen juristisch vorgehen zu wollen. Die Zeichen stehen auf Konfrontation. In Offenen Briefen teilten Bulla und Füssens Bürgermeister Maximilian Eichstetter vor der Sitzung ihre Sicht der Dinge mit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.