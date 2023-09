Was die Stadt Füssen nach dem PMG-Aus plant

Die Stadt Füssen hat ein Auge auf die Flächen geworfen, wenn der Betrieb von PMG eingestellt wird. Einen Käufer für das Grundstück gibt es wohl schon.

01.09.2023 | Stand: 17:32 Uhr

Was passiert mit dem PMG-Gelände an der Hiebelerstraße, wenn der Produktionsstandort voraussichtlich im ersten Quartal 2024 aufgelöst wird? Mehrere Unternehmen haben bereits ihr Interesse signalisiert. Auch die Stadt Füssen will sich einen Teil der Flächen sichern: Dort könnte ein Heizkraftwerk für ein Wärmenetz entstehen. Mit einer dafür notwendigen Änderung des Bebauungsplans Gewerbegebiet-West soll sich der Bauausschuss am Dienstag beschäftigen.

