Füssen-Land: Es gibt einen neuen Vorsitzenden bei der Wählergruppierung

Matthias Friedl löst Herbert Dopfer als Vorsitzenden der Wählergruppierung ab. Bei der Versammlung geht es auch um die Turnhalle Weißensee oder einen Radweg.

15.07.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Bei Füssen-Land kleben sie nicht auf den Sesseln, regelmäßig kommt es zum Wechsel an der Spitze, Stichwort Rotation. So auch nun bei der Jahresversammlung: Matthias Friedl löste Herbert Dopfer als Vorsitzenden ab. Auch andere Wechsel im Führungsteam der Ende der 1970er Jahre gegründeten Wählergruppierung gab es. Nicht nur Personalentscheidungen standen bei dem Treffen an, auch aktuelle Themen der Kommunalpolitik wurden von den 20 anwesenden Mitgliedern zuweilen kritisch beleuchtet.

