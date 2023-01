Polizei durchsucht Räume im Rathaus Seeg und im Caritasheim

Das Caritasheim ist schon länger Streitthema. Am Mittwoch durchsuchten Polizisten Räume im Rathaus und in der Einrichtung. Das ist bisher bekannt.

11.01.2023 | Stand: 20:06 Uhr

In der Ostallgäuer Gemeinde Seeg durchsuchten Polizisten am Mittwoch Räume im Rathaus und im Caritasheim. Die Hintergründe zu dem Einsatz sind noch unklar. Die Polizei bestätigt, dass es den Polizeieinsatz gegeben hat, verweist für Auskünfte aber an die Generalstaatsanwaltschaft Nürnberg.

Durchsuchung in Seeg: Ansprechpartner ist die Generalstaatsanwaltschaft Nürnberg

Dort ist die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Betrug und Korruption im Gesundheitswesen angesiedelt. In der jüngeren Vergangenheit hat das Caritasheim in Seeg immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Hintergrund ist, dass das Seniorenheim strukturell neu aufgestellt worden ist.

Ein Teil der Seeger sorgt sich um die Zukunft des Caritasheimes. Wie berichtet, gab es dazu im Dezember zwei Veranstaltungen. Einmal luden die Demokratischen Bürger Seeg zu einem Infoabend ein. Dort warfen sie Bürgermeister Markus Berktold vor, die Bürger nicht über die Zukunft des Caritasheimes zu informieren. Außerdem treibt sie die Sorge um, dass das Caritasheim durch einen Investor aufgekauft wird. Hinzu kommt, dass der Bürgermeister aus Sicht der Kritiker zu viele Ämter im Umfeld des Caritasheimes bekleidet. Er ist zum Beispiel Vorsitzender der Stiftung und Geschäftsführer mehrerer Unternehmen, die mit dem Caritasheim in Verbindung stehen.

Caritasheim Seeg: Bürgermeister wies Kritik im Dezember zurück

Bürgermeister Berktold wies die Kritik im Dezember zurück. Kurz nach der Veranstaltung der Demokratsichen Bürger lud er zu einer eigene Veranstaltung. Der Appell an die Bürger: Die angespannte Situation in Seeg soll gelöst werden. Er sprach davon, dass die Umstrukturierung des Caritasheimes dringend notwendig gewesen sei - auch aus wirtschaftlichen Gründen. Die Ämter habe er auf Zeit übernommen, damit ein Betrieb weiterhin möglich sei. Ein Investor biete die Möglichkeit, das Heim in der Gemeinde zu halten. Genauere Details zu den Geldgebern sollen Anfang dieses Jahres bekannt gegeben werden.

Weder Berktold noch die Generalstaatsanwaltschaft Nürnberg waren am Mittwochabend für eine Stellungnahme zu erreichen.