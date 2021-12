Polizei durchsucht Wohnung von Pfrontener Familie - Sechs gefälschte Impfausweise sichergestellt

Sechs gefälschte Impfausweise hat die Polizei in Pfronten sichergestellt.

16.12.2021 | Stand: 12:47 Uhr

Bei einer Durchsuchung in der Wohnung einer Familie in Pfronten wurden insgesamt sechs gefälschte Impfauseise aufgefunden. In allen Impfausweisen waren jeweils zwei Covid-Impfungen mit Etiketten und Stempel des Impfzentrums Erlangen eingetragen.

Zwei dieser Ausweise waren schon mit den Personalien zweier Familienmitglieder personalisiert.

Die Impfausweise wurden sichergestellt und gegen drei Familienmitglieder wird nun wegen Urkundenfälschung und der Vorbereitung der Herstellung von unrichtigen Impfausweisen ermittelt.

Lesen Sie auch:

Mit gefälschtem Impfausweis zum Betriebsarzt - Polizei ermittelt gegen 29-Jährigen

Lesen Sie auch

Impfausweis gefälscht Gefälschte Impfausweise verkauft: 22-Jähriger in Erlangen festgenommen

Mehr Artikel aus dem südlichen Ostallgäu lesen Sie hier.