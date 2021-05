Polizei erwischt sieben Camper nachts auf dem Parkplatz des Tegelbergs - und damit nicht genug

Die Polizei Füssen hat in der Nacht von Freitag auf Samstag wieder mehrere Wildcamper im Landschaftsschutzgebiet erwischt. Und das war nicht alles.

22.05.2021 | Stand: 13:52 Uhr

Bei Schwangau kontrollierten Beamte der Polizei Füssen in der Nacht auf Samstag einen Wanderparkplatz im Landschaftsschutzgebiet. Dabei fanden die Polizisten zwei Wohnmobile und ein Wohnanhängergespann vor, die verbotenerweise dort campierten. Alle drei erwartet nun eine Anzeige nach dem Bayerischen Naturschutzgesetz.

In derselben Nacht wurden noch sieben weitere Camper auf dem Parkplatz des Tegelbergs festgestellt. Dort ist das Parken zur Nachtzeit verboten, weshalb die sieben Kraftfahrzeugführer nun ein Bußgeld erwartet, heißt es von der Polizei.

Immer wieder Ärger in Allgäuer Naturschutzgebieten

Im Allgäu spüren die Beamten regelmäßig Wildcamper und -parker in den Naturschutzgebieten auf. Erst in der vergangenen Woche hatten die Polizei im Raum Oberstdorf unter anderem mehrere Wildcamper in gesperrten Tälern entdeckt. Ein unbekannter Täter war am Freibergsee zudem in eine Hütte eingebrochen. Der Unbekannte stahl dort Holzbearbeitungswerkzeuge undTabakwaren.

Unweit davon sorgte vor wenigen Tagen ein 35-Jähriger für Ärger und Kopfschütteln. Der Mann hatte ein Lagerfeuer im Naturschutzgebiet entzündet und bepöbelte im Anschluss laut Mitteilung die Polizei. Der Mann konnte nur durch eine weitere Streife und mithilfe seiner Begleiterin beruhigt werden.

Auch ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen wegen Beamtenbeleidigung, Diebstahl sowie Verstößen nach dem Naturschutzrecht.

Die Polizei hatte zum langen Pfingstwochenende tägliche Kontrollen in den bekannten Hotspots in den Allgäuer Landschaftsschutzgebieten angekündigt. Auch die Stadt Füssen stellte sich auf einen Ausflügler-Ansturm ein: Weil über das Pfingstwochenende viele Menschen an Alatsee und Hopfensee erwartet werden, beauftragte die Stadt Füssen eine Firma, die das Parken regeln soll.