Verstärkte Fahrradkontrollen in Füssen - und es kommen noch mehr

Vergangene Woche hat die Polizei in Füssen verstärkt Fahrradkontrollen durchgeführt. Denn die Zahl der Unfälle hat laut Polizei zugenommen.

23.08.2021 | Stand: 14:01 Uhr

Weil die Zahl der Fahrradunfälle in Füssen und Umgebung so stark zugenommen hat, hat die Polizei in der vergangenen Woche verstärkt Kontrollen durchgeführt. Dazu waren laut Polizei auch Beamte auf Fahrrädern unterwegs.

Insgesamt stellten die Polizisten 19 Verstöße bei der Ausrüstung und 47 Verhaltensverstöße fest. Nach Polizeiangaben gab es die meisten Ausrüstungsverstöße wegen fehlenden Lichts. Die Verhaltensverstöße bezogen sich überwiegend auf das falsche Einfahren in den fließenden Verkehr, das unerlaubte Benutzen des Handys während der Fahrt und das Fahren in der falschen Richtung.

Weitere Fahrradkontrollen und ein Sicherheitstag angekündigt

Die eingesetzten Polizisten führten auch Präventionsgespräche mit Fahrradfahrern, die sich unter anderem um das richtige Fahren mit E-Bikes und die Verhaltensvorschriften drehten. Laut Polizei wird es weitere Kontrollen sowie einen Sicherheitstag geben.

