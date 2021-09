Hopferau: Telefonbetrüger sucht sich das falsche Opfer aus

Ein Telefonbetrüger versuchte in Hopferau sein Glück. Allerdings rief er bei einem pensionierten Polizisten an. Der reagierte schnell.

23.09.2021 | Stand: 13:01 Uhr

Am Mittwoch ist in Hopferau ein betrügerischer Telefonanruf bei einem pensionierten Polizisten misslungen. Laut der Polizei wurde der Pensionär von seinem angeblichen Neffen angerufen. Dieser hatte angeblich einen Verkehrsunfall in Ulm und bräuchte nun dringend Geld. Der pensionierte Polizist meldete den Anruf umgehend der Polizei Füssen. Diese übernahm daraufhin den Fall.

Die Polizei nimmt dies nochmals zum Anlass davor zu warnen, am Telefon allzu leichtgläubig zu sein. Wer solche Anrufe erhält, solle kritisch sein und genau hinterfragen.

