Polizei findet 85-jährigen Vermissten erschöpft kurz vor Greith

Ein Pflegedienst meldete den 85-Jährigen am Montagmorgen als vermisst. Der Mann hatte sich wohl selbst auf den Weg gemacht. Mittlerweile fand ihn die Polizei.

09.03.2021 | Stand: 13:03 Uhr

Ein vermisster Rentner in Füssen ist wieder aufgetaucht. Laut Polizei fanden Rettungskräfte den Mann am Montagnachmittag nachdem dieser am Morgen als vermisst gemeldet wurde.

Der Pflegedienst bemerkte das verschwinden des Füsseners

Der Pflegedienst des 85-Jährigen bemerkte sein verschwinden und verständigte die Polizei. Alles deutete nach Angaben der Polizei darauf hin, dass der Mann bereits am Vorabend sein Haus verlassen hatte.

Der vermisste Senior lief bis nach Greith

Nach Absprache mit der Familie des Mannes, nahm die Polizei ihre Suche nach dem Senior auf. Die erste Vermutung der Mann könnte auf dem Weg nach Halblech sein, bestätigte sich. Kurz vor Greith trafen die Beamten nach mehrstündiger Suche auf den 85-Jährigen. Der Mann war erschöpft, aber wohlauf.

Eine bereits alarmierte Rettungshundestaffel und ein Hubschrauber wurden nicht mehr in die Suche eingebunden.Die Polizei Füssen geht davon aus, dass der Mann gegen 7 Uhr sein Haus in Richtung Halblech verließ.

