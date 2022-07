Polizei findet bei Grenzkontrolle in Pfronten 22.500 Euro unter Motorhaube

Drei Männer wollten in Pfronten-Steinach nach Deutschland einreisen. Da ein Mann gefälschte Dokumente dabei hatte, untersuchten die Polizisten das Auto genauer.

Bei einer Grenzkontrolle haben Polizisten in Pfronten-Steinach 22.500 Euro gefunden. Das Geld war laut Polizei unter der Motorhaube eines Autos versteckt.

In dem Auto saßen drei Männer. Der Fahrer hatte laut Polizei gültige Einreisedokumente. Bei einem seiner Mitfahrer fanden die Beamten jedoch ein gefälschtes italienisches Ausweisdokument. Der Mann war zudem in Italien als algerischer Staatsangehöriger registriert, zeigte bei der Einreise in Pfronten aber einen marokkanischen Reisepass vor.

Polizei dursucht Auto an der Grenze mit Drogenspürhund

Aufgrund dessen durchsuchten die Beamten das Auto genauer - auch mit Hilfe eines Drogenspürhundes. Drogen fanden sie nicht, aber das Geld unter der Motorhaube. Die Männer gaben an, dieses sei für einen Autokauf bestimmt.

Die Beamten stellten das Bargeld sicher und verständigten das zuständige Hauptzollamt Augsburg über den Fall. Der Marokkaner wurde am Folgetag, nach Beschluss des Amtsgerichtes Kempten, direkt nach Marokko zurückgewiesen.

Da gegen die beiden anderen Reisenden der Verdacht der Geldwäsche und Beihilfe zur unerlaubten Einreise besteht, können sie sich, als Nicht-EU-Bürger, nicht mehr auf ihr Reiserecht berufen. Darum wiesen sie die Bundespolizisten nach Österreich zurück. Die Ermittlungen wegen des Verdachtes der Geldwäsche hat das Zollfahndungsamt München übernommen.

