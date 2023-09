Mann schlägt mit der Faust auf ein Auto ein

Am Donnerstagnachmittag schlug ein Unbekannter auf einem Parklatz in Füssen auf die Heckklappe eines Autos. Dabei entstand ein Schaden. Zeugen werden gesucht.

15.09.2023 | Stand: 12:22 Uhr

Ein Mann schlug am Donnerstagnachmittag in Füssen auf die Heckklappe des Autos und verursachte dadurch einen Schaden. Die Autofahrerin parkte nach Angaben der Polizei rückwärts aus einer Parklücke an einem Verbrauchermarkt in der Kemptener Straße aus.

Polizei Füssen: Man schlägt mehrmals mit der Faust auf das Auto

Als sie nach vorne anfahren wollte, um den Parkplatz zu verlassen, schlug der Mann mehrmals mit der Faust auf ihr Auto. Er verließ die Örtlichkeit unerkannt. Zuhause stellte die Frau einen Schaden an der Heckklappe fest. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Füssen unter der Telefonnummer 08362/91230 zu melden.