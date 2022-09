Ein Autofahrer ist in Füssen betrunken über eine rote Ampel gefahren. Das hat nun Folgen für den 57-Jährigen aus Österreich.

13.09.2022 | Stand: 13:33 Uhr

Am Sonntagabend hat die Grenzpolizei Pfronten in Füssen einen Autofahrer erwischt, der über eine rote Ampel gefahren war. Die Beamten waren in einem zivilen Streifenwagen unterwegs.

Füssen: Betrunkener Autofahrer bekommt Fahrverbot

Beim Gespräch bemerkten die Polizisten, dass der 57-Jährige nach Alkohol roch, und ordneten einen Alkoholtest an. Der bestätigte den Verdacht, dass der Österreicher betrunken war.

Dem Mann drohen nun ein einmonatiges Fahrverbot und eine Anzeige wegen Fahrens über eine rote Ampel.

Weitere Meldungen aus Füssen und Umgebung lesen Sie hier.