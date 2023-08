Umgeworfene Blumenkübel und beschädigte Schilder - Junge Männer randalieren in Füssen

Eine kleine Gruppe junger, betrunkener Männer hat in der Innenstadt von Füssen randaliert. Sie warfen Blumenkübel um und demolierten Verkehrsschilder.

24.08.2023 | Stand: 13:02 Uhr

Mehrere Blumenkübel umgeworfen und Verkehrsschilder beschädigt haben junge Männer in Füssen. Laut Polizei waren die Beamten in der Nacht auf Donnerstag gerufen worden. In der Innenstadt fanden die Polizisten unweit der beschädigten Gegenstände drei junge Männer im Alter von knapp 20 Jahren. Allesamt waren demnach stark betrunken. Einer von ihnen trug ein weiteres Verkehrsschild mit sich, das er stehlen wollte.

Polizeieinsatz in Füssen: Vierter Mann taucht auf und beleidigt Beamten

Die Polizei brachte die Männer zur Dienststelle. Dort tauchte ein weiterer Mann auf, der bei den polizeilichen Maßnahmen störte und die Beamten beleidigte. Die Polizei leitete nun ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung, Diebstahls und Beleidigung ein. Nachdem die Beamten alle Daten erfasst hatten, enließen sie die jungen Männer wieder.

