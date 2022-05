Belgier sagt, er fährt in den Familienurlaub - dann entdeckt die Allgäuer Polizei Drogen im Wert von einer Million im Auto

Erfolg der Grenzpolizei Pfronten: Beamte haben auf der A7 bei Füssen einen Belgier kontrolliert. Er hatte 23 Kilo Kokain im Auto versteckt. Der Wert: immens.

20.05.2022 | Stand: 10:44 Uhr

Die Polizei-Kontrolle auf der A7 bei Füssen fand bereits Ende April statt, wie das Landeskriminalamt in München erst jetzt mitteilt. Eine Streife der Grenzpolizei Pfronten hielt zur Mittagszeit ein Auto mit belgischer Zulassung an. Der Fahrer, ein 42-jähriger Belgier, sagte zu den Polizisten, er sei auf dem Weg in den Familienurlaub nach Italien.

Im Zuge der Polizei-Kontrolle stellten die Beamten aber "Unstimmigkeiten" im Fahrzeuginneren fest, heißt es in einer Mitteilung. Sie nahmen das Auto genauer unter die Lupe und fanden im Kofferraum laut LKA ein nachträglich eingebautes, professionelles Schmugglerversteck.

21 Pakete mit Kokain bei Füssen entdeckt - Wert: über eine Million Euro

Und darin befand sich eine riesige Menge an Drogen: 21 Pakete mit Kokain mit einem Gesamtgewicht von 23 Kilogramm entdeckten die Allgäuer Polizisten. Der Wert des Rauschgifts beläuft sich laut Mitteilung auf über einer Million Euro.

Der Belgier wurde vorläufig festgenommen. Am Amtsgericht Kempten wurde am folgenden Tag ein Untersuchungs-Haftbefehl gegen ihn erlassen. Die Polizei stellte das Auto und die Drogen sicher.

Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Kempten die Sachleitung übernommen, die weiteren Ermittlungen gegen des 42-Jährigen führen die Ermittlungsgruppe Rauschfift Südbayern (GER Südbayern) am LKA und das Zollfahnundungsamt München.

Drogen im Allgäu: Polizei wird immer wieder fündig

Lesen Sie auch

A7 bei Füssen Polizei erwischt Drogen-Schmuggler mit drei Kilo Kokain

Auf der A7 am Grenztunnel Füssen gehen der Allgäuer Grenzpolizei immer wieder Drogenschmuggler ins Netz. Erst diese Woche wurde der Fall eines 25-Jährigen bekannt, der drei Kilo Kokain im Auto hatte - ebenfalls in einem professionell verbauten Schmuggelversteck. Das Kokain war wohl für den südeuropäischen Raum bestimmt.

Vor wenigen Wochen vermeldete die Polizei einen Schlag gegen die organisierte Drogenszene im Allgäu. Dabei stellten Ermittler rund 37 Kilogramm Drogen im Wert von 300.000 Euro sicher, vorwiegend Marihuana. Acht Tatverdächtige kamen in Haft. Die Behörden sprachen von insgesamt 30 Beschuldigten aus dem Bereich Kempten, Memmingen, Lindau und Vorarlberg.

