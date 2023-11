Streit auf Weihnachtsfeier in Pfronten eskaliert

Auf einer Weihnachtsfeier in Pfronten ist ein Streit zwischen zwei Frauen eskaliert. Eine schüttete ein Getränk über ihre Kollegin.

25.11.2023 | Stand: 10:49 Uhr

Auf einer Weihnachtsfeier in Pfronten ist ein Streit eskaliert. Wie die Polizei berichtet, gerieten eine 40-Jährige und ihre 47-jährige Kollegin in einer Gaststätte in einen Konflikt.

Frau schubst in Pfronten ihre Kollegin

Die 47-Jährige schüttete laut Aussagen von Zeugen ein Getränk über ihre Kollegin. Danach beleidigten sich die Frauen gegenseitig. Zudem schubste die 40-Jährige die 47-Jährige zu Boden, wodurch diese Schmerzen erlitt.

Die Polizei Füssen nahm mehrere Anzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung gegen die beiden Frauen auf.

