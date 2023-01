Unbekannter fährt 14-Jährige in Füssen an - und flüchtet

In Füssen hat ein Unbekannter eine Mädchen angefahren und ist dann auch noch über ihr Fahrrad gefahren. Danach flüchtete er.

10.01.2023 | Stand: 14:43 Uhr

In Füssen ist es am Dienstagmorgen gegen 7.45 Uhr im Einmündungsbereich der Herkomerstraße und der Kemptener Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer 14-Jährigen Schülerin gekommen.

Das Mädchen fuhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Kemptener Straße in Richtung der Realschule Füssen, berichtet die Polizei. Zum gleichen Zeitpunkt fuhr ein cremeweißes, mittelgroßes Auto auf der Herkomerstraße.

Unfall zwischen Auto und Radfahrerin: Auto fährt über Fahrrad

Als die Schülerin die Einmündung zur Herkomerstraße fast gänzlich passiert hatte, prallte das Auto gegen das Hinterrad des Mädchens, woraufhin das Mädchen stürzte. Anschließend fuhr der Fahrer sogar noch über das Fahrrad. (Lesen Sie auch: Unfall in Weißensee bei Füssen: Auto überschlägt sich)

Nach dem Zusammenstoß bog das Auto zügig auf die Kemptener Straße ein und entfernte sich von der Unfallstelle in Richtung Westen.

Die Polizei sucht nach dem Unfall in Füssen Zeugen

Die Schülerin verständigte daraufhin selbstständig die Rettungskräfte. Sie wurde nach der Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst leichtverletzt in eine nahegelegene Klinik gebracht. Am Fahrrad entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 100 Euro.

Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Fahrzeug oder zum Unfall selbst machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Füssen unter der Telefonnummer 08362/9123-0 zu melden.