Lkw-Tank in Pfronten aufgerissen und Diesel verloren - Fahrer stürzt und verletzt sich am Kopf

09.12.2022 | Stand: 13:37 Uhr

Ein Tag zum Vergessen für diesen Lkw-Fahrer in Pfronten: Zuerst riss er den Dieseltank seines Lastwagens in einem engen Hof auf. Später stürzte er noch in der Hektik auf den Hinterkopf und zog sich eine blutende Platzwunde zu.

Laut Polizei hatte sich der 65-jährige Lkw-Fahrer am Donnerstagmorgen in Pfronten verfahren und fuhr mit seinem 26-Tonner durch einen engen Hof. Dabei schrammte er mit seinem Lastwagen eine Steinmauer, wodurch der Tank aufriss. Dabei wurden auch eine Felge und der Unterfahrschutz des Lkws erheblich beschädigt. Doch der Fahrer fuhr weiter und verlor auf der Strecke durch Pfronten Diesel. Erst an seiner Abladestelle wurde der Mann auf die entstandenen Schäden aufmerksam.

Die Feuerwehr band die Dieselspur ab, fing den auslaufenden Sprit ab und pumpte den Tank ab. In der Hektik stürzte der Fahrer dann auf den Hinterkopf. Der Rettungsdienst behandelte ihn. Am Lkw entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro.

