Illegales Glücksspiel: Über 100 Polizisten bei Razzia im Ostallgäu - 300.000 Euro Bargeld sichergestellt

Etwa 100 Polizisten durchsuchen mehrere Gebäude, stellen dabei 50 Geldspielgeräte und etwa 300.000 Euro im Raum Ostallgäu sicher.

26.02.2021 | Stand: 12:59 Uhr

In zwei Ostallgäuer Gaststätten und einem Wettbüro hat es offenbar illegale Glücksspiele trotz Corona-Beschränkungen gegeben. Die Polizei hat demnach mehrere Durchsuchungsbeschlüsse ausgeführt. Vorausgegangen sind Ermittlungen in enger Zusammenarbeit zwischen der Staatsanwaltschaft Kempten und der Kriminalpolizei-Inspektion Kempten.

Illegales Glücksspiel im Ostallgäu: Über 100 Einsatzkräfte bei Durchsuchung

Die durch das Amtsgericht Kempten erlassenen Beschlüsse für die Gaststätten und Wohnungen der Beschuldigten wurden am 19. Februar mit Unterstützungskräften der Bayerischen Bereitschaftspolizei vollzogen. Insgesamt waren über 100 Einsatzkräfte des Unterstützungskommandos der Bayerischen Bereitschaftspolizei und der Kriminalpolizei Kempten, sowie fünf Staatsanwälte beteiligt.

Die Beamten haben insgesamt über 50 Geldspielgeräte und Wettautomaten sichergestellt. Teilweise handelt es sich nach den bisherigen Erkenntnissen um Geräte ohne gültige Zulassung, berichtet die Polizei.

Aufgrund der Vielzahl der sichergestellten Automaten unterstützte die Feuerwehr Füssen beim Abtransport.

Polizei-Durchsuchung auch in Spielhalle in Nesselwang

Zeitgleich wurden zwei Wohnungen und ein Gewerbegebäude der Beschuldigten im Ostallgäu durchsucht. Die Polizei stellte hierbei umfangreiche Beweismittel und Vermögensgegenstände im Wert von über 50.000 Euro sicher.

Im weiteren Einsatzverlauf war eine Spielhalle in Nesselwang Ziel der Durchsuchung, in der die Beamten neun Geldspielgeräte und drei Geldwechselautomaten entdeckten. Weiter wurden über 250.000 Euro Bargeld sichergestellt. (Lesen Sie auch: Großangelegte Razzia gegen Neonazi-Netzwerk in mehreren Bundesländern)

Gutachter soll alle Geräte aus dem Raum Ostallgäu bewertet

Im Zuge der weiteren Ermittlungen bewertet ein Gutachter die sichergestellten Geräte insbesondere auf ihre Funktionsweise, Zulassung und Bauart. Vier Beschuldigte werden wegen des Veranstaltens von illegalem Glücksspiel und mehreren Ordnungswidrigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz und der Gewerbeordnung angezeigt.

Fünf weitere Personen wurden beim Spielen an den verbotenen Geräten festgestellt. Diese Personen erhalten Anzeigen wegen der Beteiligung am illegalen Glücksspiel und Verstößen nach dem Infektionsschutzgesetz.

