Polizei sucht siebenjährigem Bub am Alpsee in Schwangau - Aufatmen bei allen Beteiligten

Bei einem Spaziergang am Alpsee in Schwangau ist siebenjähriger Bub verloren gegangen. Als die Eltern ihn nicht mehr fanden, alarmierten sie die Polizei.

23.04.2022 | Stand: 10:46 Uhr

Einen ordentlichen Schreck hat eine Familie am Donnerstagnachmittag in Schwangau bekommen. Wie die Polizei mitteilt, waren die Eltern mit ihrem Sohn am Alpsee in Schwangau unterwegs. Der siebenjährige Junge lief bereits etwas voraus, sodass die Mutter und der Vater ihn irgendwann aus den Augen verloren.

Eltern finden Sohn am Alpsee nicht mehr - und verständigen die Polizei

Nachdem sie den Jungen nicht mehr fanden, alarmierten sie die Polizei. Mehrere Beamte suchten nach dem Bub und fanden ihn schließlich auf dem Wanderweg am nördlichen Ufer des Alpsees. Die Polizei übergab den erleichteten Eltern ihren unverletzten Sohn.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Füssen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Füssen".