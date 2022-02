Polizeibeamte finden 28 Kilo Kokain auf A7 bei Füssen - Wert von fast 1,5 Millionen Euro

Im Auto eines 57-Jährigen auf der A7 bei Füssen hat die Polizei 28 Kilogramm Kokain gefunden. Die Drogen sind fast 1,5 Millionen Euro wert.

08.02.2022 | Stand: 16:14 Uhr

Polizeibeamte aus Pfronten haben in einem Wagen 28 Kilogramm Kokain mit einem Verkaufswert von fast 1,5 Millionen Euro sichergestellt. Der Fahrer des Autos war am Sonntagnachmittag auf der Autobahn A7 in Richtung Süden gefahren, als die die Polizisten nahe der österreichischen Grenze stoppten und kontrollierten.

In zwei nachträglich eingebauten Verstecken unter den Vordersitzen entdeckten die Beamten das auf mehrere Pakete verteilte Kokain. Der 57 Jahre alte Fahrer italienischer Staatsangehörigkeit wurde vorläufig festgenommen, berichtete die Polizei. Der zuständige Ermittlungsrichter am Amtsgericht Kempten erließ dan später Haftbefehl gegen den Mann. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift Südbayern (GER Südbayern) des Bayerischen Landeskriminalamts und des Zollfahndungsamts München hat die weiteren Ermittlungen übernommen.