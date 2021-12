Das zweite Corona-Jahr ist auch für Polizisten eine Herausforderung. Polizeichef Edmund Martin spricht im Interview über Regeln und Corona-Proteste.

28.12.2021

Seit fast zwei Jahren bestimmen Corona und die Auswirkungen der Pandemie viele Bereiche des öffentlichen wie auch des privaten Lebens. Der Füssener Polizeichef Edmund Martin spricht im Interview mit unserer Zeitung davon, dass Corona ihn 25 Stunden am Tag beschäftige. Außerdem berichtet er von der Stimmung der Beamten, von Gegnern der Corona-Politik und davon, was passiert, wenn neue Regeln in Kraft treten.