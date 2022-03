Mann in Füssen vermisst - Polizei sucht mit Großeinsatz nach Klinikpatienten

Am Samstag wurde der Polizei Füssen ein Mann aus dem Oberallgäu als vermisst gemeldet. Daraufhin begann eine groß angelegte Suchaktion im Bereich Hopfensee.

20.03.2022 | Stand: 12:59 Uhr

In Füssen hat die Polizei in einem Großeinsatz nach einem vermissten Mann gesucht. Der 46-Jährige aus dem Oberallgäu wurde den Beamten am Samstagmorgen als vermisst gemeldet, berichtet die Polizei. Zuvor hatte er unbeobachtet eine Klinik verlassen, in der er stationär behandelt wurde. Aufgrund der Schilderungen der Ehefrau musste laut Polizei davon ausgegangen werden, dass der Vermisste sich in Lebensgefahr befindet.

Mann in Füssen vermisst: 46-Jähriger unverletzt wiedergefunden

Die Beamten suchten mit einem Großaufgebot im Bereich Forgensee und Hopfen am See nach dem Mann. Dabei kamen neben mehreren Streifenbeamten ein Polizeihubschrauber und zwei Polizeihunde zum Einsatz. Auch die umliegende Feuerwehr und die Rettungshundestaffel beteiligte sich mit zahlreichen Einsatzkräften an der Suche. (Lesen Sie auch: Hund und Mann brechen durch das Eis: Dramatische Rettungsaktion am Alatsee)

Der 46-Jährige wurde schließlich gefunden und unverletzt an seine Ehefrau übergeben. (Lesen Sie auch: Kaktus fängt in Kaufbeurer Wohnung Feuer)