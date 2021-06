Mann weigert sich Tankstelle zu verlassen

In Pfronten-Ried weigert sich ein Mann, eine Tankstelle zu verlassen. Der 42-Jährige hat ein fremdes Fahrrad, aber keine Ausweisdokumente dabei.

20.06.2021 | Stand: 12:03 Uhr

Ein Mann hat sich in Pfronten-Ried am Freitagnachmittag geweigert, eine Tankstelle zu verlassen. Die Polizei nahm den 42-Jährigen in Gewahrsam. Laut den Beamten wusste der Mann nicht mehr, wo er sich befand. Der 42-Jährige hatte ein Fahrrad dabei, das ihm laut Polizei nicht gehörte und zudem hatte er seine Ausweisdokumente und Hausschlüssel verloren.

Ausnüchterung in der Polizeiinspektion

Wie die Polizei mitteilte, war eine Überdosis von Drogenersatzstoffen wohl ausschlaggebend für den Zustand des Mannes, der aber nicht lebensbedrohlich war.

Zur Ausnüchterung wurde der Mann zur Polizeiinspektion Füssen gebracht. Wenig später wurde er seiner Lebensgefährtin übergeben. Hinweise zu einem blauen Herrenfahrrad der Marke Cinema nimmt die Polizei Pfronten unter 08363/9000 entgegen.