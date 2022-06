Prächtiger Chorklang in der Christuskirche in Füssen

Das Konzert-Publikum erlebt den späteren Gesamtsieger aus Mannheim. Aber auch ein Frauenensemble sorgt für Höhepunkte. Und am Ende stimmen alle eine Hymne an.

Ein äußerst attraktives Konzert in der Füssener Christuskirche haben die Fans der Chormusik im Rahmen des internationalen Kammerchorwettbewerbs Marktoberdorf erlebt. Dafür sorgten die begeisternden Auftritte des an diesem Abend siebenköpfigen Frauenensembles Sy’zan aus Mannheim und des Männerchors Sonat Vox. Die Ansbacher gewannen den Chorwettbewerb nicht nur in der Kategorie „Gleiche Stimmen Leistungsstufe I – international hervorragend“, sondern nahmen auch noch drei Sonderpreise mit von ihrem Ausflug ins Ostallgäu.

Ensemble sorgt für Furore

Seit 2013 besteht das Ensemble Sy’zan, dessen Sängerinnen sich in der staatlichen Musikhochschule in Mannheim kennengelernt hatten. Beim deutschen Chorwettbewerb 2018 erhielten sie bereits einen zweiten Preis und nun sorgen sie für Furore bei ihren Auftritten. Im Konzert boten sie ein breites Repertoire und Stilvielfalt. Schon am Beginn bei „Les Angelus“ von Claude Debussy wurde deutlich, wie die vorzüglich ausgebildeten Stimmen perfekt harmonieren und in geschlossener Einheit aufeinander abgestimmt sind. Sie werden von einem gemeinsamen Atem getragen. Kräftig und im frischen, beschwingten Ton erklang „Cor mio, deh non languire“ von dem barocken Komponisten Alessandro Scarlatti. Viele Liebeslieder erklangen und so hätten wohl Robert Schumann mit der Interpretation seiner „Soldatenbraut“ und Johannes Brahms mit „Der Bräutigam“ und „Da unten im Tale“ ihre Freude gehabt.

Vogelschreie eingebunden

Aber es gab noch andere Höhepunkte, die beim Publikum ankamen. Schönheit und Verwirrung wurden deutlich bei „Northern Lights“ des norwegischen Komponisten der Gegenwart Ola Gjeilo. Viel Beifall erhielt die Darbietung „Impossible Birds“ komponiert von dem australischen Komponisten Stephen Leeks. Es war köstlich, wie die verschiedenen rhythmischen Schreie der Vögel im stimmakrobatischen Gesang eingebunden wurden. Bei „Hab mein Wage vollgelade“ hörte man sehr gut das Keifen der alten Weiber. Nach dem ergreifenden Gebet „Heyr, himna smiöur“ von Porkell Sigurbjörnsson endete der Auftritt des Ensembles im schwungvollen Stimmengewirr von „Pseudo-Yoik Lite“ von Jaakko Mäntyjärvi.

Außerordentlich hohe Qualität

Es folgte der Männerchor „Sonata Vox“. Dieser bewies in seinen Beiträgen außerordentlich hohe Qualität, die ihm schon beim Chorwettbewerb des deutschen Musikrates 2018 mit dem ersten Platz bescheinigt worden war und nun mit dem Sieg beim Internationalen Kammerchorwettbewerb in Marktoberdorf bestätigt wurde. Es ist ein Projektchor, der sich nach langjähriger intensiver sängerischen Ausbildung im Windsbacher Knabenchor gebildet hat. Sein Dirigent Justus Merkel hat ihn gegründet. In seinem feinsinnigen Dirigat gibt er klare Impulse, die der Chor im ständigen Blickkontakt hervorragend umsetzt.

Sorgfältige Artikulation

Bei allen Gesängen ist nicht nur die sorgfältige Artikulation bei der Wiedergabe des Textes herausstechend, auch die dynamischen Abstufungen und die Homogenität in und zwischen den Stimmlagen tragen zur bewunderungswürdigen Expression bei. Die Klangmischungen sind farbenreich mit beeindruckenden tiefgründig stützenden Bässen und Tenören, die ohne Aufdringlichkeit leuchten. Bravourös erklingen die vorwiegend geistlichen Gesänge, wie das „Heilig“ aus der deutschen Messe von Franz Schubert oder das „Vater unser“ von Gustav Gunsenheimer. Auch der „König von Thule“ von Friedrich Silcher erzielt Wirkung mit klarer Auslotung. Die Interpretation „Jägers Abschied“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy ist vorbildlich. In den Nachtgesängen von Franz Schubert und Wilhelm Nagel erlebte man den gemeinsamen Atem, der den Chor trägt.

Hymne "Come ye Sons of Art"

Begeisternder Beifall im Stehen und viele Bravo-Rufe erhielten beide Chöre am Schluss. Das Publikum und die Chöre verabschiedeten sich mit der gemeinsam gesungenen vierstimmigen Festival Hymne „Come ye Sons of Art“ von Henry Purcell.