Zwei schwer verletzte Spieler, herbe Pleite: EV Füssen misslingt Start in Play-offs völlig

EV Füssen verliert nicht nur gegen Lindau, sondern auch die beiden Stürmer Carl Zimmermann und Janne Seppänen. Wie das Saisonende noch abgewendet werden soll.

08.03.2023 | Stand: 10:10 Uhr

Viel hatten sich die Füssener für den Start in die Pre-Play-offs der Eishockey-Oberliga gegen die Lindau Islanders vorgenommen. Zu viel vielleicht. Denn bei der deutlichen 2:6-Heimniederlage konnte man selten an bereits gezeigte Leistungen anknüpfen, während die Gäste ihren Aufwärtstrend bestätigten und clever ihre Chancen nutzten.

Aber auch sonst stand die Partie unter keinem guten Stern für die Füssener. So schieden Janne Seppänen und Carl Zimmermann nach Fouls verletzt aus. Nicht nur hier musste man mit der Spielleitung der Unparteiischen hadern, die keine Linie fanden und mehrfach das Gästeteam mit ihren Entscheidungen bevorteilten. Die Lindauer siegten dennoch verdient, weil sie einfach die bessere Spielanlage zeigten und zudem im Gegensatz zum EVF ihre Überzahlsituationen deutlich besser nutzten.

EV Füssen Trainer Janne Kujala: "Es gibt einiges zu lernen aus dem Spiel"

„Wir brauchen wieder mehr Verkehr vor dem Tor. Für Freitag gibt es einiges zu lernen aus dem heutigen Spiel“, stellte Trainer Janne Kujala fest. Das sollte dann aber schnell gehen, denn wenn der Eissportverein auch die zweite Partie am Bodensee verliert, ist die Saison für die Schwarz-Gelben beendet. Bei einem Sieg würde es am Sonntag um 15.30 Uhr in Füssen ein Entscheidungsspiel geben.

Fast 1000 Zuschauer verfolgen erstes Pre-Playoff-Duell zwischen EV Füssen und dem EV Lindau

922 Zuschauer sorgten für eine gute Kulisse am Dienstagabend und entsprechende Stimmung auf den Rängen. Auf dem Eis startete Lindau besser und hatte immer wieder gute Chancen.

Die Führung in der 12. Minute fiel aber eher glücklich. Zuvor verpasste Julian Straub denkbar knapp, im direkten Gegenzug erzielte Skylar Pacheco im Nachschuss das 1:0. Allerdings wurde bei diesem Treffer auch Benedikt Hötzinger im Füssener Tor behindert. Glück hatte der EVF danach bei einem Pfostentreffer von Lüsch, dann jedoch auch großes Pech bei der Verletzung von Janne Seppänen kurz vor der Pause. So startete man in Überzahl in den zweiten Abschnitt, konnte sich hier aber nicht in Szene setzen.

Erst als beide Teams mit einem Mann weniger agierten, erzielte Marco Deubler auf Zuspiel von Leon Dalldush und Florian Simon den Ausgleich (24. Minute). Nur eine Zeigerumdrehung später lief man jedoch schon wieder in einen Konter und verteidigte diesen nicht gut. Alexander Dosch bedankte sich mit dem 2:1.

Eishockey-Oberliga Pre-Play-offs:EV Füssen - EV Lindau Islanders EVF-Fans in Drittel eins. Bild: Benedikt Siegert

Eishockey-Oberliga: EV Füssen unterliegt gegen EV Lindau in den Pre-Playoffs

Danach hatten die Füssener einige Chancen zum Ausgleich, mussten in dieser Phase aber mit den Schiedsrichterentscheidungen hadern. Zweimal wurden klare Fouls der Gäste nicht geahndet, wohl aber die der Füssener. Ein Überzahlspiel nutzte der EVL dann auch in der 35. Minute durch Arturs Sevcenko zum 3:1. Und es kam noch bitterer. Nachdem Lukas Slavetinsky mit einer Großchance gescheitert war, bekam er eine unerfindliche Strafzeit aufgebrummt. Als hier gegen Julian Straub nach einem Kniecheck auch noch eine fünfminütige Strafe ausgesprochen wurde, war das die Gelegenheit für Lindau, die sie dann auch ausnutzten. 22 Sekunden vor der Drittelsirene traf Martin Mairitsch in der doppelten Überzahl zum 4:1. Und der gleiche Spieler besorgte auch zu Beginn des Schlussdrittels das 5:1, da sein Team hier immer noch drei Minuten im Powerplay agieren konnte. Das war natürlich die Vorentscheidung, auch wenn sich die Füssener nicht aufgaben und durch Marco Deubler in der 48. Minute nochmals treffen konnten. Es gab noch weitere gute Möglichkeiten, die aber leider alle vergeben wurden. Lindau musste dennoch eine Auszeit nehmen und sah sich am Ende nochmals großem Füssener Druck ausgesetzt. Nach einem Konter fiel jedoch das 6:2 durch Ludwig Danzer. Dass sich Carl Zimmermann fünf Minuten vor Ende nach einem Foul schwer verletzte, war dann noch der späte Höhepunkt im negativen Sinne.