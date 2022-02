Klein, aber oho: Prem steht in vielerlei Hinsicht gut da

In Prem sind Feuerwehr, Rathausrenovierung, Sturmschäden und Bauland die zentralen Themen des Vorjahres und des aktuellen. Ums Geld muss sich dort wenig sorgen.

24.02.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Feuerwehr, Sturmschäden, Bauland und die Renovierung des Rathauses – unter anderem diese drei Themen stehen im Fokus der Gemeinde Prem für 2022. Bürgermeister Andreas Echtler stellte seine Vorschau und einen Abriss über das vergangene Jahr in der jüngsten Gemeinderatssitzung vor.

„Einarbeiten und Intensivieren“, habe es für ihn 2021 zunächst geheißen, sagte Echtler. Dazu kamen erste eigene Projekte, die er umsetzen konnte. „Bevor man so ein Ehrenamt annimmt, weiß man gar nicht, welcher bunte Blumenstrauß auf einen zukommt. Dem könne der fast neu besetzte Gemeinderat sicherlich auch zustimmen. Manchmal sei es auch interessant, welche Themen einen plötzlich betreffen“, resümierte der Bürgermeister über die Anfangsphase seiner Amtszeit.

Augenmerk liegt weiterhin auf der Feuerwehr Prem

Für 2022 möchten die Ratsmitglieder weiterhin ein großes Augenmerk auf die Premer Feuerwehr legen. Derzeit läuft die Ausschreibung für einen Mannschaftstransportwagen mit Pritsche, der noch in diesem Jahr mit einer Förderung vom Landesfeuerwehrverband Bayern gekauft werden wird. Auch die Einnahmen des letztjährigen, dorfinternen Spendenaufrufs (rund 8000 Euro) zur Unterstützung der Feuerwehr sollen dazu hergenommen werden. In diesem Zuge dankte er den Feuerwehrleuten „für ihren tatkräftigen Einsatz bei allen Unvorhergesehenheiten zum Wohle und Schutz der Bürger.“ Außerdem versprach er: „Das gute Miteinander wird künftig gestärkt. Und wir werden sehen, dass ihr auch in Zukunft bestens ausgerüstet seid und mit gutem Equipment ausrücken könnt.

Bei Sturm im Sommer 2021 fiel der Maibaum um

Beschäftigt hätten die Gemeinde 2021 die Sturmschäden, wodurch nicht nur der Maibaum, sondern auch unzählige Bäume zu Schaden gekommen sind. Ein „Lichtblick“ seien hingegen die wenigen, durchführbaren Feierlichkeiten gewesen: Jahresversammlungen, Standkonzerte und ein Gottesdienst mit der Musikkapelle unter freiem Himmel. „Es ist schön, wenn das geliebte Dorf- und Vereinsleben wieder erkennbar wird“, hoffte Echtler auf mehr Normalität.

Ein großer Punkt war auch die Renovierung des Rathauses, das nun mit dem Thema Heizung abgeschlossen wird. Die über 40 Jahre alte Ölheizung soll einer nachhaltigen Pelletanlage weichen – ausgetauscht wird nach Eingang der Förderzusage. „So sind wir dann auf dem neuesten Stand und haben für die nächsten Jahrzehnte Ruhe“, sagte Echtler.

Die Gemeinde Prem hat null Euro Schulden

Lesen Sie auch

Kinderbetreuung Kindergarten in Prem soll wachsen

In Bezug auf die „Zahlen 2021“ verzeichnete Prem 16 Geburten (Vorjahr: neun), acht Todesfälle (Vorjahr: zehn) und acht Eheschließungen (Vorjahr: fünf). Die Finanzsituation der 939 Einwohner starken Gemeinde sei erfreulich. Einem Schuldenstand von Null Euro stehen Rücklagen in Höhe von rund zwei Millionen Euro entgegen. Die Gewerbesteuer beläuft sich auf 756.276 Euro, die Einkommenssteuer auf konstante 475.599 Euro, die Schlüsselzuweisung auf 195.322 Euro und die Kreisumlage auf etwas gesunkene 484.163 Euro. „Von unseren Steuereinnahmen geht ein Bärenanteil von über 50 Prozent an den Landkreis“, sagte Echtler.

Bei der Baulandentwicklung in Prem sollen Meilensteine gesetzt werden

2022 möchte der Gemeinderat in puncto Baulandentwicklung wichtige Meilensteine setzen, um die jungen Premer am Ort zu halten. Auch der kommunale Wohnungsbau mit aktuell attraktiven Fördermöglichkeiten, wie das Projekt „Alte Schule“, solle vorangetrieben werden um den Ortskern zu stärken. Da diese Einnahmen nicht bei der Kreisumlage angerechnet werden, würde dies einen sicheren Sockel für die Gemeinde darstellen. Man brauche aber einen langen Atem um zu einem sehr guten Ziel zu kommen.

Einen ausführlichen Bericht wolle Echtler in einer hoffentlich bald möglichen Bürgerversammlung geben und dort mit den Bürgern in Austausch treten. Einen „riesengroßen Dank“ richtete das Gemeindeoberhaupt an die Verwaltung und sein Gremium, allen voran seinen Stellvertreter Reinhold Reichart für die gute Zusammenarbeit. Dankbar sei er auch für das harmonische Miteinander mit ehrenamtlich Tätigen und Bürgern.

Lesen Sie auch Neue Pächter für das Wirtshaus in der Lechaue gesucht