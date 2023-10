Premer Trachtler gewinnen dank der Losnummer

Beim Aktiv-Gauspreisplatteln des Oberen Lechgau-Verbandes geht es in der Gruppenwertung haben die Hopferauer die gleiche Punktezahl und Haltungsnote. Über den Sieg entscheidet deshalb die Losnummer.

14.10.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Zum Aktiv-Gaupreisplatteln hatte der Trachtenverein D’ Schloßbergler Hopferau die Aktiven des Oberen Lechgau-Verbandes in die Auenhalle in Hopferau eingeladen. Den Sieg in der Gruppenwertung holten sich D’ Lechgauer Prem I vor D’ Schloßbergler Hopferau I. Beide mit der gleichen Punktzahl und Haltungsnote – über den Sieg entschied diesmal die Losnummer. Den neuen Wanderpreis stiftete Bürgermeister Andreas Echtler aus Prem. Dieser darf jetzt bis zum Preisplatteln 2024 in Prem bleiben. Die Drittplatzierten wurden die Aktiven von Alpengruß Wildsteig I von insgesamt 26 Gruppen.

Fast 280 Teilnehmer in der Einzelwertung

In der Einzelbewertung folgten 279 Teilnehmer der Einladung. Eine schwierige Aufgabe für die Preisrichter/-innen war die Bewertung bei den sehr guten Leistungen für Bernadette Lux und Bernhard Gehring vom Allgäuer Gauverband, Tobias Lutz und Florian Schamper vom Lechgauverband, Sophia Weilguni und Stefan Funk vom Loisachgau und Vroni Bußjäger, Jürgen Heberle, Alfred Sieber, Franz Socher, Tobias Stark und Gisela Wißmiller aus den eigenen Vereinen. Für die Klassen Aktiv I und II waren die Pflichtplattler Auerhahn, Haushamer und Isartaler, die mit der Losnummer gezogen wurden. Was wäre ein Preisplatteln ohne Musik. Die Musikanten Stefan Gansohr, Marianne Niggl, Alexander Lux und Julian Köpf spielten für die 207 Starts die Plattlermelodien. Durch den Tag führten die Gauvorplattler Simon Hitzelberger und Moritz Köpf und die Mädlavertreterinnen Vreni Köpf und Sandra Rösch unterstützt durch die Schreiber Hubert Frühholz, Monika Grieser, Angelika Rauch, Josef Sieber, Christian Stechele und Monika Zink an den Bühnen für die Auswertungen.

Perfekte Organisation in Hopferau

Der Dank dews Gauverbandes ging an „D’ Schloßbergler Hopferau“ mit ihrem Vorsitzenden Gerhard Pichler für die perfekte Organisation und Vorbereitung mit der Bereitstellung der Preise für alle Einzelteilnehmer und dazu für die jeweils zehn Erstplatzierten die schönen Anstecknadeln sowie für die teilnehmenden Gruppen.

Gauvorsitzender Sepp Wohlfahrt dankte allen fürs Mitmachen - es sei der Erntedank für die Arbeit übers Jahr. Auf diesem hohem Niveau gebe es nur Gute beim Preisplatteln. Die Gruppenplatzierungen gab er rückwärts bekannt gab und schon bei Platz Fünf jubelte die ganze Auenhalle - welch große Freude für die jungen Trachtlerinnen und Trachtler. (mk)

Gruppenwertung: 1. D’ Lechgauer Prem I, 2. D’ Schloßbergler Hopferau I, 3. Alpengruß Wildsteig I, 4. Hochplatte Buching I, 5. Schwäbischer Rigi Stötten II, 6. D’ Waldbergler Roßhaupten, 7. D’ Älpler Trauchgau I, 8. Oberlandler Wies I, 9. D’ Lobachtaler Seeg, 10. Hochplatte Buching II, 11. D’ Lechgauer Prem II, 12. D’ Stoiwändler Wald, 13. D’ Schwanstoaner Schwangau, 14. D’ Lechtaler Urspring I, 15. D’ lustige Älpler Wiesgau, D’Älpler/Oberlandler, 16. D’ Schloßbergler Hopferau III, 17. D’ Schloßbergler Hopferau II, 18. D’ Auerbergler Bernbeuren I, 19. D’ Falkenstoaner Weißensee, 20. Alpengruß Wildsteig II, 21. Schwäbischer Rigi Stötten I, 22. D’ Auerbergler Bernbeuren II, 23. D’ Lechtaler Urspring II, 24. Kaltentaler Bidingen, 25. Burg-Hopfen Hopfen, 26. Edelweiß Lechbruck

Die Einzelwertung der verschiedenen Altersklassen

Mädla - Aktiv I: 1. Franziska Bertl, Wildsteig, 2. Hanna Sutter, Buching, 3. Anna Strauß, Wies, 4. Theresa Schmid, Wies, 5. Carolin Riesemann, Wies, 6. Christina Pfeiffer, Trauchgau, 7. Laura Wörle, Prem, 8. Doris Strauß, Wies, 9. Susanne Vogler, Buching, 10. Marion Strauß, Wies

Buaba - Aktiv I: 1. Hannes Bußjäger, Wildsteig, 2. Pius Susanek, Wies, 3. Christian Müller, Buching, 4. Hans-Georg Frühholz, Seeg, 5. Matthias Oswald, Trauchgau, 6. Roman Köpf, Buching, 7. Louis Landerer, Hopferau, 8. Niklas Neckermann, Prem, 9. Ludwig Poppler, Hopferau, 10. Daniel Niggl, Prem

Mädla - Aktiv II: 1. Anita Speer, Wildsteig, 2. Alicia Sieber, Prem, 3. Martina Schmid, Wies, 4. Lucia Gschwill, Buching, 5. Andrea Lang, Buching, 6. Kathrin Greis, Stötten, 7. Stefanie Burger, Bernbeuren, 8. Sandra Rösch, Bidingen, 9. Tatjana Scharf, Hopferau, 10. Andrea Geiger, Urspring

Buaba - Aktiv II: 1. Robert Speer, Wildsteig, 2. Richard Taffertshofer, Wildsteig, 3. Markus Hummel, Roßhaupten, 4. Georg Greisel, Stötten, 5. Simon Hitzelberger, Hopferau, 6. Sebastian Sanktjohanser, Wies, 7. Moritz Köpf, Trauchgau, 8. Andreas Krönauer, Prem, 9. Matthias Berkmüller, Stötten, 10. Fabian Steinacher, Hopferau

Mädla - Altersklasse: 1. Martina Eierstock, Bernbeuren, 2. Monika Streif, Urspring, 3. Alexandra Bayrhof, Hopferau, 4. Rosmarie Rietzler, Stötten, 5. Andrea Breyer, Hopferau, 6. Petra Lipp, Roßhaupten, 7. Susanne Mermon, Roßhaupten, 8. Angelika Linder, Hopferau, 9. Gabi Angerhofer, Bernbeuren, 10. Annette Grotz, Wald

Buaba - Altersklasse: 1. Andreas Streif, Prem, 2. Martin Kreuzer, Stötten, 3. Thomas Vollmair, Trauchgau, 4. Markus Linder, Roßhaupten, 5. Alexander Eierstock, Roßhaupten, 6. Gerhard Haslach, Roßhaupten, 7. Matthias Sieber, Prem, 8. Markus Breyer, Hopferau, 9. Jürgen Geisenberger, Urspring, 10. Martin Dorn, Seeg

Mädla - Ehrenklasse: 1. Gisela Wißmiller, Marktoberdorf, 2. Rita Pichler, Hopferau, 3. Ingrid Steinacher, Hopferau

Buaba - Ehrenklasse: 1. Sepp Wohlfahrt, Bernbeuren, 2. Erwin Baur, Seeg, 3. Leo Breyer, Hopferau, 4. Manfred Angerhofer, Bernbeuren, 5. Josef Eggensberger, Hopfen, 6. Florian Albl, Hopfen