Produktion in Pfronten interessiert Preisverleihungsgäste

Als Vorjahressieger richtet DMG Mori die Verleihung des "Lean & Green-Awards" 2023 aus und bietet Gelegenheit zum Austausch. Lob für Betriebsführung.

21.10.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Beim Pfrontener Werkzeugmaschinenbauer Deckel Maho, Teil des DMG Mori Konzerns, legt man besonderen Wert auf eine schlanke und umweltfreundliche Produktion. Das hat dem Unternehmen im vergangenen Jahr den „Lean & Green“-Award der T&O Group in der Kategorie Produzierende Industrie eingebracht - und dieses Jahr viele interessierte Besucher. Denn der Austausch der Unternehmen untereinander ist eines der Hauptanliegen dieses Wettbewerbs. So nutzten die 120 Teilnehmer die diesjährige Preisvergabe beim Vorjahressieger, um sich vor Ort in Pfronten beim Gastgeber zu informieren, wie dort der Umweltschutz systematisch umgesetzt wird. Neben einer Photovoltaik-Anlage, deren Ertrag mittlerweile 30 Prozent des Eigenbedarfs an Strom deckt, und Elektrofahrzeugen gehört dazu bereits seit einigen Jahren eine immer weiter entwickelte Brunnenkühlung: Die Temperatur des Wassers wird dabei dazu genutzt, die Firmengebäude zu kühlen - oder bei Bedarf im Winter über die Fußbodenheizung zu wärmen, erklärt Geschäftsführer Reinhard Musch unserer Redaktion.

"Leuchttürme" als Vorbilder

Bei der Preisvergabe bedankte sich T&O-Geschäftsführer Marek Borgstedt für die Einblicke, die die Besucher erhalten hatten: "Es war eine autentische Werksführung, keine Show". Zu zeigen, wie bei den "Leuchttürmen" gearbeitet werden, sei schließlich ein Hauptanliegen des Awards, erklärte Lean & Green-Leiter Daniel Reichert. Derzeit herrsche in den Unternehmen noch viel Unsicherheit, wie das Nachhaltigkeits-Thema umgesetzt werden soll, das längst zur Pflicht geworden ist. Zwar habe man den Schritt vom Marketing-Thema zur "Compliance", also verbindlichen Regeln, mittlerweile geschafft. Der zur Integration, also Beachtung in allen Bereichen des Unternehmens, hätten aber noch zu wenige Betriebe im Blick.

Regenwassertanks zur Wasserversorgung

Was sie jeweils für eine schlanke und Nachhaltige Produktion tun, erläuterten die ausgezeichneten Unternehmen bei der Preisvergabe. So hat sich der Steckverbindungs- und Sensorenhersteller TE Connectivity am Standort Wört/Dinkelsbühl vorgenommen, gleichzeitig die Produktionskosten und den CO2-Ausstoß zu senken. VW Südafrika in Kariega will bis 2030 sogar CO2-neutral werden. Unter anderem werden zur Wasserversorgung Regenwassertanks genutzt und werden PV-Anlagen künftig nicht nur auf allen Dächern, sondern auch als Schattenspender auf den Mitarbeiter-Parkplätzen stehen. Weitere Preisträger sind in diesem Jahr der Hausgeräte-Hersteller B/S/H und der Folienhersteller Südpack.