Freistaat fördert mit 1,8 Millionen Euro 39 Pflegeplätze in Halblech

Zwei ambulant betreute Wohngemeinschaften für Pflegebedürftige entstehen in Halblech. Der Freistaat fördert das Projekt mit 1,8 Millionen Euro.

21.08.2023 | Stand: 15:38 Uhr

Zwei ambulant betreute Wohngemeinschaften mit jeweils zwölf Pflegeplätzen und 15 Tagespflegeplätzen entstehen in Halblech beim Projekt "Haus Hüttenwerkswiese". Nun hat Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek einen Förderbescheid des Freistaats in Höhe von 1,8 Millionen Euro übergeben. "Das Angebot richtet sich insbesondere an Menschen mit Demenz", sagte Holetschek bei dem Termin. "Solche Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen mit gerontopsychiatrischen Erkrankungen gibt es leider immer noch viel zu wenige. Wir brauchen sie aber dringend.“

Antragstellerin ist Susanne Reuter, Initiator der geplanten pflegerischen Angebote Ferdinand Griesmann. Das Grundstück, auf dem das Projekt realisiert wird, wird von der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Die Kosten des Gesamtbauvorhabens liegen bei circa sechs Millionen Euro. Bei der Baumaßnahme stehen laut einer Mitteilung die Bedürfnisse von Menschen mit Demenz und Sehbeeinträchtigung im Fokus. Dazu gehören eine spezielle Farbgestaltung sowie ablesbare Raumfunktionen zur besseren Orientierung. Darüber hinaus werden auch die Freiflächen der Außenanlagen demenzsensibel, rollstuhlgerecht und für sehbeeinträchtigte Menschen gestaltet.

Bis 2040 leben 380.000 Menschen mit Demenz in Bayern

In Bayern leben laut des Ministers bereits heute etwa 270.000 Menschen mit Demenz – bis zum Jahr 2040 wird die Zahl auf rund 380.000 steigen. "Darauf müssen wir uns in allen Bereichen der Gesellschaft einstellen", sagte Holetschek. Die Einrichtung werde einen großen Beitrag leisten, dass Angehörige Pflegeverantwortung abgeben können – sei es tagsüber durch ein Hinbringen in die Tagespflegeeinrichtung oder durch einen Umzug der Betroffenen in die ambulant betreuten Wohngemeinschaften.